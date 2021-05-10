【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球

印度擴大新冠疫苗接種計劃規模，所有成年民眾均可接種新冠疫苗。但印度卻未有足夠疫苗供全民接種，不少民眾都未能成功預約接種新冠疫苗。印度私營醫療機構亦提供自費接種服務，但高達1,500盧比（約160港元）的價格幾乎貴絕全球。

【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫 【下一頁】

印度5月1日起擴大接種計劃規模，免費為所有18歲或以上成年民眾接種新冠疫苗，料有8.5億人符合資格接種新冠疫苗。但印度的新冠疫苗供不應求，多個邦均報告疫苗劑量短缺。其中德里每日的疫苗需求達10萬劑，但疫苗庫存僅足夠供應4至5日。

印度中央政府於2月底授權私營醫療機構提供疫苗接種服務，以每劑150盧比（約16港元）的價格供應給私營機構，並允許這些機構收取每劑100盧比（約11港元）的接種費用，合共費用相等於250盧比（約26港元）。

但不少私家醫院為民眾接種疫苗時，實際上卻收取每劑250至300盧比（約26至32港元）的接種費。

【印度疫情】打完輝瑞疫苗都中招 傳染病專家染疫亡 【下一頁】

《印度時報》指印度私營市場的新冠疫苗價格貴絕全球，接種阿斯利康（Astrazeneca）研發並於印度當地生産的Covishield疫苗價格介乎700至900盧比（約74至96港元）。如民眾選擇接種印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗，價格更達到1,250至1,500盧比（約132至160港元）。

按照印度截至去年10月的家庭人均每月收入甚至不足5,000盧比（約529港元）計，到私營機構接種疫苗無疑是天價，只有富人才能負擔。

基層健康關注組織People’s Health Movement全球協調員T Sundararaman表示，政府允許私營機構就接種疫苗服務自由定價，反映不平等的情況，認為這將會導致全民接種疫苗的目標更難達成。

責任編輯：鄭錦玲