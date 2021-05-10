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SpaceX明年啟動登月任務 全球首間太空公司接受狗狗幣Dogecoin付款

環球政經 15:31 2021/05/10

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太空SpaceX近日公布，將於明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」，並接受以加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）作為支付貨幣，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）則在Twitter發表帖文指：「SpaceX將於明年推出狗狗幣付款方式，是太空界首次出現的。」

有傳Microsoft擱置Windows 10X系統 部分功能與Windows 10整合：【下一頁

加拿大Geometric Energy Corporation於當地時間周一（10日）宣布這項由狗狗幣支付費用的任務，惟沒有進一步透露這項任務的財務價值；SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero表示，這項任務將展現加密貨幣在地球軌道以外的應用，並為星際貿易奠定基礎。」

在聲明中指出，這個立方體衛星DOGE-1重40公斤，將於2022年第一季搭乘SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）升空，目標是透過感應器和攝影機搜集月球的空間情報。

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責任編輯：潘曉豐

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