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【網上購物】HKTVmall擴充智能櫃自取點　送貨新增偏遠屋苑屋村

商業 14:35 2021/05/10

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HKTVmall宣布，再擴充智能櫃自取點、送貨服務亦再新增偏遠的屋苑屋村。 （HKTVmall facebook圖片）

疫情下網上購物需求增，物流運送顯得十分重要。HKTVmall宣布，再擴充智能櫃自取點、送貨服務亦再新增偏遠的屋苑屋村。

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HKTVmall將智能櫃自取點擴充至90個，只要購物滿200元就可以選擇免費於智能櫃自取，大部分智能櫃更是24小時營業。要注意，貨品到達智能櫃後要於48小時內提取，選擇智能櫃自取的貨品總體積，要少於47x38x12厘米。智能櫃自取服務不適用於新鮮蔬菜及水果類、需儲存於25度以下嘅產品、酒類產品及貴價產品。（按此查看自取點

此外，HKTVmall繼續擴展派送地區，送貨服務再次新增比較偏遠的屋苑屋村，包括大棠村屋新增35個屋苑/屋村、錦田新增5個屋苑/屋村、大窩西及大窩東新增5個、古洞新增10個、粉嶺龍躍頭新增14個。其他亦包括大埔林村、廈村、流浮山、新田及元朗。（按此查看收貨點

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責任編輯：朱悅瀅

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