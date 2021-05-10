【新股IPO】新希望服務明起招股 入場費4747元

新希望服務（新上市編號：03658）有新消息! 公司已通過上市聆訊，並於明日(11日)開始至5月14日招股，集資最多達9.4億元，並計劃發售2億股，招股價介乎於3.80元至4.70元，按一手(1000股)入場費為4747元。

農銀為新希望服務的獨家保薦人，至於是次新希望服務亦引入貝殼、復星 （06650）、中國四川國際投資、東方雨虹、小米 （01810）等一共6名基石投資者，共認購4940萬美元（約3.85億港元）。據了解新希望服務是次集資所得的主要用於戰爭收購及投資，升級信息系統及設備，人才招募及團隊建設，以及營運資金及一般企業用途。

公司直至去年全年，公司的收入按年增54.7%至5.88億元（人民幣，下同），應佔溢利按年增71.4%至1.09億元，至於其負債對資產比率達75.4%。

新希望服務是內地民生服務運營商，其業務主要圍繞非業主增值服務、物業管理服務、商業運營服務及生活服務。截至2020年9月30日，公司管理55個項目，在管總樓面面積約為780萬平方米。

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責任編輯:陳子謙