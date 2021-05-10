【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫

印度第二波新冠疫情看似稍有緩和，但最新單日確診人數仍突破36萬，更是連續5日有接近40萬宗新冠肺炎感染個案。但有印度傳媒報道指，或與當日新冠肺炎檢測數目較少有關。印度政府宣布將招募過數百名退伍軍醫，以紓緩印度醫療系統緊張情況。

印度連4日破40萬確診 全國近半邦自行封城 【下一頁】

印度衛生部周一（10日）宣布，單日新增366,161人確診，3,754人染疫死亡。繼確診人數連續4日突破40萬後，首次稍微回落。但印度傳媒《印度快報》（The Indian Express）報指，印度周日僅檢測147.4萬人，低於正常的180至190萬人。印度總理莫迪（Narendra Modi）周日表示，曾與多個邦州官員通話，評估疫情狀況。

自印度爆發新冠疫情以來，逾860名醫療人員染疫身亡，但單在4月已有116醫療人員死亡，人手進一步短缺。印度國防部周日宣布，將招聘約400名退伍軍醫，支援國內面臨崩潰的醫療系統。國防部發新聞稿表示，政府將與這批退伍軍醫簽署最長11個月的合同。國防部同時指，其他國防部醫生將加入線上咨詢服務。

印度確診連續3日破40萬 再多3地封城 【下一頁】

印度近半邦政府為抑制疫情，自行決定全面封城。其他邦州亦限制公眾活動，如關閉電影院、餐廳、酒吧及購物中心等。印度國內對全面封城的呼聲日漸高漲，不少人士呼籲莫迪採取第一波疫情做法，宣布全國封城。

印度醫學協會（IMA）呼籲，應用「全面、有計劃及事先通知」的封鎖措施，取代零星宵禁等的限制措施。協會上周六（8日）發表聲明表示，對衛生部於第二波疫情間，所採取的「極端懶散及不恰當」（extreme lethargy and inappropriate）行動感到震驚。

責任編輯：李俊儀