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【REIT】證監會推出房託基金、開放式基金公司資助計劃　Webb：政府的大地主福利

股市 13:55 2021/05/10

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證監會推出房託基金、開放或基金公司資助計劃　Webb：政府的大地主福利

證監會今早公布落實政府的資助計劃，資助香港設立的開放式基金型公司（Open-ended Fund Companies）及房地產投資信託基金（REITs），每家開放式基金型公司可獲最多100萬元資助，而每家房託基金最多可獲800萬元資助。

證監會表示，成功在香港註冊成立或遷冊來港的開放式基金型公司，以及成功獲證監會認可並於港交所 （00388） 上市的房地產基金，都可獲該計劃資助其付予香港服務提供者的合資格費用的70%。資助計劃將運作三年，並由今天（5月10日）起以先到先得方式接受申請。

證監會行政總裁歐達禮稱，資助計劃能鼓勵擴闊投資工具的種類，鞏固香港作為領先的集資地及國際資產和財富管理中心的地位，證監會歡迎投資經理在提出申請前，就資助計劃諮詢證監會的意見。

獨立股評人David Webb 則發表評論，對房託基金的津貼是地產商福利，並形容「不是所有地產商（受惠），只有較大的大孖沙才能。（well，not all tycoons， only larger ones.）」

Webb指出，香港房託基金最少須值15億港元，較港股新股上市市值要求5億元、GEM（前稱創業板）的1.5億元為高，認為有關津貼做法只對大地主才能享用。

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編輯：麥德銘

港股 REITS David Webb IPO 信託基金 證監會

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