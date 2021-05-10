【樓市現象】藍籌屋苑破頂潮再現? 沙田第一城2房627萬沽 創同類單位新高價

本港疫情持續穩定，過去一個月發展商積極推新盤，銷情也相當不俗，令整體樓市更旺。不少買家怕未來樓價更高，入市步伐更快之餘，也不介意以高價入市，最近二手市場開始出現高價成交。最近一個沙田第一城的兩房單位以627萬元沽出，創屋苑同類單位新高價。

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沙田第一城為本港最具指標性的藍籌屋苑，呎價走勢一向是樓市的風向指標，是次出現創新高成交，可繼續再觀望未來其他藍籌屋苑會否陸續出現高價成交，對後市走勢具指標作用。

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中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城5月至今暫錄約9宗成交，屋苑最新錄23座中層C室，實用面積327平方呎，2房間隔，議價後以627萬元易手，實用平均呎價19,74元，創屋苑同類單位新高價。據了解，原業主則於2012年以328萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位獲利約299萬元離場，單位期內升值約91%。

屋苑同時亦錄6座低層A室，建築面積980平方呎，實用面積819平方呎，3房套房間隔，以1138萬元易手，實用平均呎價13895元。原業主則於2010年以510萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位獲利約628萬元離場，單位期內升值約123%。

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記者：陳詠妍