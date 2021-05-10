【異動股】港華燃氣擬5000萬元 向煤氣等出售江蘇項目3成股權 下午升近4%

港華燃氣(01083)宣布，向包括母公司中華煤氣(00003)在內的公司，以4,186萬元人民幣即約5,000萬元，出售江蘇金卓30.1%權益。至1時半，港華燃氣大升3.8%報4.15元。項目買家煤氣亦上升1.3%報13.48元，上午更曾見一年新高13.66元。

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出售細節方面，港華燃氣間接全資附屬公司卓裕（廣東）與煤氣全資附屬公司港華投資，訂立第一份轉讓協議，據此，卓裕（廣東）同意向港華投資出售江蘇金卓29.9％權益，代價為4,186萬元人民幣，折合約5,004.2萬元。另外，卓裕（廣東）與湖州鼎昌訂立第二份轉讓協議，公司將向湖州鼎昌出售江蘇金卓

0.2％權益，湖州鼎昌為江蘇金卓之主要股東，持有江蘇金卓２０％權益，出售事項將於中國有關當局就事項完成所有必要的備案及登記程序後，方告完成。

江蘇金卓主要從事市政工程、土木建築工程、 道路、橋樑工程、園林綠化工程、室內外裝飾裝潢工程、鋼結構工程、網架工程的施工、 燃氣、自來水、污水管道安裝、設備安裝、非開挖管線修復工程、自有房屋及設備租賃、 壓力管道安裝改造維修，以及道路貨物運輸的業務。

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