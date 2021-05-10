Bill Gates夫婦揀定時間離婚 只為等埋細女成年

微軟共同創辦人Bill Gates與太太梅琳達上周突然宣布離婚，令外界大感訝異。外媒引述消息人士指出，夫婦兩人其實一直等待，直到年紀最小的女兒Phoebe長大成人，才選擇公開離婚的消息。

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消息人士向美國雜誌People透露，Bill Gates夫婦離婚是眾多因素累積而成的結果，但選擇在此時公布消息，幼女Phoebe去年9月年滿18歲正是關鍵。消息人士指兩人之所以一直未正式分開，主要希望子女可以有正常的校園生活，所以當Phoebe從高中畢業，Bill Gates夫婦才公布離婚。

早前另有消息傳出，指兩夫婦早於2019年已經與離婚律師會面，梅林達（Melinda Gates）更在今年3月時高價租用私人小島，以避開離婚消息風頭。由此可見，兩人關係早已不復當年，甚至做好各種準備，而Phoebe成年便是兩人婚姻的終止符。

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梅琳達在周日（9日）母親節發文，附上一張沒有Bill Gates在內的家庭合照，向3名子女傳達愛意。

責任編輯：吳漢培