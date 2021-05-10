【東京奧運】6成市民想取消 菅義偉：舉辦非首要考慮

離東京奧運不足3個月時間，日本新冠肺炎疫情尚未緩和，更有調查指大部分民眾不希望在疫情下舉辦奧運。日本《讀賣新聞》最新民意調查顯示，有接近60%市民希望取消東京奧運。日本首相菅義偉周一（10日）亦表示，從來不會把奧運放在首要考慮之列。

兩日內逾22萬人響應聯署 支持停辦 【下一頁】

日本上周延長及擴大包括東京都等6個縣的緊急狀態至5月底，加上當地新冠疫苗接種率低，國內不少聲音質疑是否應如期舉行東奧。但國際奧委會官員及菅義偉等堅稱，東京奧運將會以安全可靠的方式進行，並公布相關防疫要求。

《讀賣新聞》於本月7至9日進行民意調查，結果顯示有59%市民希望取消舉辦東京奧運，只有39%民眾想如期舉辦。TBS於周末的民調亦指，有65%民眾希望取消或再次延期東奧，網上更有人發起聯署呼籲停辦， 5日之間已有逾30萬人簽名響應。日本新聞網的調查則顯示，65%受訪者希望東京奧運再度延期或者取消，反映日本民意並不看好如期舉行。

日本單日確診數超7,000 15縣破紀錄新高 【下一頁】

菅義偉於在國會被問及，面對新冠肺炎疫情反憂，政府是否堅持舉辦奧運會時表示，從來沒有把奧運放在首要考慮之列，強調首要任務要保護日本市民的性命及健康安全，必須遏止新冠病毒傳播。但他亦重申， 國際奧委會有舉辦東奧的最終決定權，政府的作用是採取措施讓東奧能在安全情況下舉行。

日本民眾批評菅義偉處理疫情措施不周，有調查指，菅義偉的支持度跌至40%，接近今年初創下的歷史新低。

責任編輯：郭麗明