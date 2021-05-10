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【初創營商】科企初創搶攻市場缺口　團隊國際化助擴外地

科技 15:30 2021/05/10

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虛擬保險公司OneDegree創辦人郭彥麟提到，產品必須多樣化，積極與不同產業合作，才能更容易拓展市場。

根據香港投資推廣署早前進行的2020年初創企業統計調查指出，本港初創公司創辦人中，69%為香港本地人員，5%是回流的香港人；同時有26%的初創公司創辦人並非本地人，而是來自中國大陸、英國、美國等多個國家或地區。投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，本港初創通常都非常國際化，對於拓展海外市場也是一種優勢。

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虛擬保險公司OneDegree就是其中一間以台、港人才共同創業的初創公司。OneDegree共同創辦人郭彥麟（Alvin）接受本報訪問時提到，本港初創想規模逐步成長，就必須放眼全球，不可只是打「香港盃」，而是要打「亞洲盃」甚至「世界盃」。

至於可有哪些方法拓展？他表示，其團隊架構相當國際化，除了另外一位創辦人是台灣人外，亦有不同國籍的員工，「這些員工如果要離開香港，自然可以將我們的產品帶到他們的家鄉，我們要打入他們的市場也更加容易。」據了解，目前OneDegree已進駐8個國家市場，當中包括日本、內地、馬來西亞等。

虛擬保險OneDegree：寵物保單增長快

Alvin也提議，初創的目光一定要長遠，例如要多思考如何將產品符合東南亞及大中華市場的需要。他舉例，台灣的保險公司相較傳統，因此他們特意針對台灣市場，開發保險科技平台，根據業界需求，逐步為保險公司更新核心系統，達到轉型目的，讓組織加速營運效率與提高產值。他強調，產品必須多樣化，積極與不同產業合作，才能更容易拓展市場。

Alvin也透露，公司今年首4個月的顧客數目已超越去年全年總數，目前已有約5萬頁面用戶，增長表現不俗。而且今年首年寵物保險保單增長相當迅速，平均每月增幅達84%，預計今年第二季可獲得1萬張保單。「疫情爆發之後，大眾對科技應用的信心更大，也變成生活的一部分，因此對初創來說，也是個必須把握的機會。」

生物科技初創　2年建5開發渠道

除了金融科技初創外，在新冠肺炎疫情爆發後，大眾逐漸增加對「健康」關注，本地生物科技行業的初創也開始起飛。

泰宏科學行政總裁兼創始人張安雷指出，如果想創業，可先思考哪些行業或缺口需要填補。（受訪者提供圖片）

其中負責生物藥物委託開發暨製造的初創泰宏科學，其行政總裁兼創始人張安雷指出，如果想創業，可先思考哪些行業或缺口需要填補，他笑指：「當日創立泰宏科學前，就是看到市場上，藥物開發研究和商業之間出現差距。因此，決定藉此尋找商機，填補市場的空缺，幫助企業開發具有商業潛力的藥物。」

據了解，短短兩年間，泰宏科學已建立5個開發渠道及研發4種新藥物，其中一種研發中的藥物是由港府撥款資助，並與一間香港上市製藥公司簽訂諒解備忘錄。

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記者：曾曉汶

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