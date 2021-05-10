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【業績】宏利香港首季新造業務價值按年增18% 　核心盈利按年增17%

股市 13:47 2021/05/10

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宏利香港公佈首季業績。

宏利金融 （00945） 旗下宏利香港今（10日）公佈首季業績，首季業績增長強勁，核心盈利按年增17%，新造業務價值則按年增長18%。代理人數目方面，截至3月底，宏利香港旗下代理人數目為10,690，按年增長6%。

宏利金融首季業績詳情可看﹕【下一頁】

宏利香港指，首季核心盈利按年增17%至17億元，主要因為新造業務銷量上升、利好的新造業務產品組合及有效保單業務的增長。新造業務價值按年增18%至11億元，則主要受銷售額上升及產品管理措施所帶動。另外，首季年度化保費等值銷售額為17億元，按年增10%，主要受惠於銀行渠道的銷售增長。

宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，公司首季在核心盈利、年度化保費等值銷售額、新造業務價值方面都錄得雙位數升幅，反映公司業務實力雄厚。他指，本港自今年2月起開始放寬限制措施，因此公司在各分銷渠道的銷售活動亦迅速回升。

他亦表示，宏利香港首季危疾產品銷售額大幅上升4成，反映市民對儲蓄計劃及危疾產品的需求持續增長。

另外，公司將加快數碼發展，宏利香港在今年1月推出強化版電子銷售工具，加快代理人團隊工作效率。宏利香港指，截至第一季末，現時電子銷售工具使用率達7成。

強積金方面，截至今年3月底，宏利香港仍為全港第一大強積金供應商，按管理資產計算，宏利強積金市佔率創24.7%新高，按年增長0.7個百分點。從今年1月1日至3月底期間，以預計現金淨流入計算，宏利的強積金市佔率為46.6%。

相關文章﹕

宏利香港：上季新業務價值跌15%　有信心今年可錄得增長

【宏利香港】宏利攻內地市場 擬加聘內地在港畢業生

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編輯﹕賴奕羚

港股 儲蓄 宏利金融－S（00945） 強積金 銷售 金融 銀行

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