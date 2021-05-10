【疫市商機】初創疫市覓機遇　專家籲增應變力吸投資者

▲ 香港投資推廣署初創企業主管陳幗貞指出，香港的初創生態系統正面臨著由疫情帶來的前所未有的挑戰，但相信不少危機到最後都會產生積極的結果，對香港初創公司的發展前景充滿信心。

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，惟對於本港初創業界而言，卻可能是一個不可多得的機遇。各行業在疫情期間均加速了對數碼轉型的步伐，為創科業界帶來龐大的刺激。香港投資推廣署初創企業主管陳幗貞指出，本港的初創生態系統正面臨着由疫情帶來前所未有的挑戰，但相信不少危機到最後都會產生積極的結果，對本港初創公司的發展前景充滿信心。

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陳幗貞近日接受本報訪問時提及，本地初創生態系統持續成長。雖然去年遇上新冠疫情，影響全球經濟環境，但仍無阻本港初創的發展前景，甚至有更多初創願意在疫情中尋找機遇，推出相應產品，吸引更多新投資者。

她直言：「有危就有機，本港初創的變化能力強大，總會在危機中尋找到機會，配合市場需要，有望迎來樂觀的發展前景。」她又指出，全球企業對數碼金融服務、電子商務和商業數字化工具需求的激增，金融科技、電子商貿、物流科技及醫療生物科技等行業，發展速度也在疫情後迅速增加。

金融科技初創發圍機會大 投資者看重可塑性

據統計，現時本港有468間金融科技初創、385間電子商務/物流科技/供應鏈管理，以及357間專業或顧問服務，這些也是本港初創公司數量最多的行業。陳幗貞表示，一直以來，金融為本港經濟強項，香港政府也不斷推動金融科技基建和措施，虛擬銀行及虛擬保險的牌照已陸續派發，加上在疫情爆發後，政府實施社交距離措施，市民開始適應電子化，就連較年長人士都開始使用電子服務，促使金融科技初創發圍的機會更大。

除了金融科技外，陳認為，電子商務以及醫療科技也成為全球投資者着重的一環，「現時的投資者會更注重初創帶來的商業機遇，以及其可塑性，尤其一些應變和管理能力較高的初創，對於潛在投資者別具吸引力。」

初創公司要靈活 發揮專長迎合市場需要

不過，這次新冠肺炎疫情不僅顛倒了人們的工作和生活習慣，更是重創了全球經濟，面對不穩定的經濟環境，本港初創又可以如何應對？陳幗貞重申，雖然她對本地初創發展前景仍充滿信心，但她也不忘提醒初創企業，現時依然存在重大挑戰。

陳幗貞強調，初創公司必須非常靈活，適時留意周遭市場變化，思考如何利用及發揮其企業的專長，迎合市場需要。她並舉例，如研發機械人的初創，就算疫情過後，也可以利用其技術，為商場、醫院或酒店等地方進行消毒及遞送服務等，減低人與人接觸的風險；同時她也提醒決策者，應該將目光放得更長遠考慮，要有更彈性的決策，也必須鞏固與員工之間的關係，才能面對目前的挑戰。

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記者：曾曉汶