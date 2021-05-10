第9屆運動博覽8月舉行　運動版圖委任張樹槐為市場顧問

▲ 運動版圖創辦人陳冠英(右)聘用張樹槐(左)，作為運動博覽的市場顧問。（運動版圖提供圖片）

第9屆運動博覽將於8月假九龍灣國際展貿中心舉行，屆時將有電子競技區域、舞蹈和娛樂鍛鍊區、敏捷遊戲、試驗和測試、展覽、工作坊，以及不同體育用品的銷售。體育運動平台運動版圖(Sportsoho)委任運動界KOL張樹槐，為運動博覽(Sports Expo)之市場及傳訊顧問。

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運動版圖自2008年成立以來，已主辦及籌劃超過500項不同種類的大型體育活動，包括跑步、單車、三項鐡人、乒乓球、龍舟比賽及定向運動。運動版圖亦營運多媒體運動平台，涵蓋社交媒體以至雜誌及廣播室等，擁有逾35萬位會員。

體育界知名人士張樹槐，為達人傳訊有限公司的創辦人，曾管理眾多體育項目，總開支超過1億港元。運動版圖的創辦人陳冠英表示，十分高興聘任達人傳訊有限公司為顧問，進一步提升運動博覽的知名度，同時提升項目在香港體育愛好者中的地位。新冠疫情下，希望大眾多做運動保持健康。

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責任編輯：朱悅瀅