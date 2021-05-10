市場「正常化」帶來大量潛在投資機遇

儘管市場憂慮通脹和美國加息，但柏瑞投資環球多元資產團隊對全球投資環境頗為樂觀。我們認為，市場將於未來兩至三年邁向「正常化」（just right），隨著疫苗接種增加，各地經濟逐步重啟，不同類別資產及市場的投資者或有機會獲得更佳的回報。

全球流動性過剩

雖然歐美等地均已推出大規模財政刺激方案，但我們認為市場對加息的擔憂屬過慮。一方面，我們認為未來數年全球仍會處於流動性過剩的環境。新冠疫情導致儲蓄和央行資產負債表出現雙重流動性過剩。預期當這兩個過剩的情況被消化後，收益率才會顯著上升，但這種情況需要數年高於趨勢的增長和投資方能實現。我們預計全球儲蓄嚴重過剩及央行資產負債表迅速擴大的情況將持續至2022年，而低利率政策將維持更長時間。同時，美國提出透過加稅支付基礎設施費用的建議，應有助減緩美國國債發行及相關收益率曲線的壓力。

此外，我們認為未來數月通脹或會短暫攀升，但通脹壓力不會持續。正如市場預期未來數季經濟急速增長，這種一次性通脹上升亦符合普遍預期，並已反映在價格之中。

在這個背景下，短期内我們的風險持倉高於平均水平。以下為我們對各主要資產類別的部署策略。

股票：看好歐股及週期性股票

儘管我們對週期性股票的偏好有所減少，但相對防守型股，我們仍然非常看好增長型及週期性股票。

美國似乎準備在數個月內開始向其他國家釋放疫苗供應，意味這些國家的經濟有望重啟。地區方面，我們較看好無需透過加息或加稅減輕財政壓力但仍能受惠於與美國貿易的國家，例如墨西哥。我們對歐洲下半年開始強勁復甦保持信心，並樂見現時歐洲股市表現跑贏大市。

固定收益：偏好短存續期債券

由於預料利率將有所上升，我們繼續維持短存續期策略。我們認為，收益率尚有進一步上升的空間，並即將出現有記錄以來最高增速，但收益率上升的範圍受制於結構性因素和債務負擔。 儘管如此，我們仍會在未來數月覷準入市時機以增持長期債券。信貸方面，雖然現時大部分投資級別信貸對我們而言欠缺吸引力，但我們認為投資者仍能在BBB評級或高收益債券等資產中發掘投資機遇。

然而，另類投資的風險溢價與新冠疫情前的水平相比仍存在相當差距，這似乎是擠出效應帶動的多項因素引發跌市所致。我們近年亦注意到，這些策略通常超出理性，並會在撤回時帶來流動性風險，故表現往往令人失望。

柏瑞投資亞洲多元資產投資組合經理兼高級副總裁吳重光