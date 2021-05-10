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【疫苗股】疫苗股易轉風向　想追入有咩要留意？

股市 13:30 2021/05/10

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復星醫藥 （02196） 公布，與BioNTech擬於上海建新冠疫苗生產基地，刺激今早股價裂口高開，不少投資者關注現價是否仍有值搏空間。宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒不諱言，上周市場仍關注美國稱放棄新冠疫苗專利，其後德國表明反對，股價已見反彈，疫苗股易受消息影響、風向轉變太快，如散戶「夠膽買、夠膽止蝕」，仍可小注追入。林嘉麒提醒，現時影響股價的因素，已涉及到不同國家的政策層面，料股價55元有較大支持，如跌穿50元應嚴守止蝕。

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
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股票 BioNTech 疫苗 止蝕 復星醫藥（02196）

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