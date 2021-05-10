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【智能手機】2021第一季香港手機出貨量　小米成增長率榜首

科技 13:04 2021/05/10

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小米成為2021年香港市場第一季智能手機品牌增長率榜首，市場增長錄得超過160%。

隨著全球經濟復甦，刺激智能手機銷量大漲。據市場調查機構Canalys、IDC 及 StrategyAnalytics早前發布的2021年第一季全球智能手機出貨量報告均顯示，全球出貨量約在3.47至3.54億部之間，恢復到疫情前的表現。香港市場方面，蘋果穩居市佔率冠軍寶座；而小米則成為2021年第一季智能手機品牌增長率榜首，市場增長錄得超過160%。

【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一

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據Canalys報告顯示， 2021年第一季香港智能手機市佔率冠軍，依然是蘋果以42%奪得，其市場增長也錄得49%。其次則為三星（36%）及小米（16%），其中小米的市場增長更錄得164%，成為增長率榜首。

據Canalys報告顯示， 2021年第一季香港智能手機市佔率冠軍，依然是蘋果以42%奪得。

至於華為，鑑於美國一系列的制裁行動開展，其智能手機出貨量亦不斷下降。報告指出，華為在港的排名由原本的第四名下跌到第五。雖然Razar的BlackShark同樣僅有1%市佔率，但華為的市場增長率卻錄得-89%，比BlackShark的-39%下跌更嚴重，最後遭BlackShark取代第四名的位置。

【創新手機設計】能屈能伸！TCL發表「Fold 'n' Roll」折疊兼捲軸屏概念手機（多圖）

責任編輯：曾曉汶

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