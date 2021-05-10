  • 30°C
香港時間 : 2021510日 (一) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【線上教學】中移動香港夥精英匯推網上學習平台　惠及香港及大灣區學生

商業 13:45 2021/05/10

分享：

中國移動香港與遵理母企精英匯集團合作，打造全新網上學習應用程式「同步課堂Pro」。（中國移動香港提供圖片）

疫情下線上學習成趨勢，中國移動香港與精英匯集團（遵理）合作，打造全新網上學習應用程式「同步課堂Pro」，藉著科技彌補網上教學以至傳統課堂的不足，以遊戲化學習和輔助性教學工具，為學生提供網上學習平台，解決現時網上學習單調乏味的問題，惠及香港以至整個大灣區的家長及學生。

【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援?

【數碼經濟】疫下網購增加　PayPal首季活躍用戶增逾千萬

「同步課堂Pro」推出幼兒至高中的課程、專業考試課程、海外升學考試、海外課程教學服務等。除了由遵理提供不同學科及程度的學習影片外，更包括
• AI推薦個性化課程－以大數據分析學生不同的學習需求，調節教學進程
• 直播課堂教學功能 – 導師能不受時間及地域限制，實時與學生互動
• 互動測評及練習 – 學生可在上課過程中及課後進行隨堂測驗和練習，使得在直播中能夠進行真實課堂測試和提問環節
• 線上考試 – 為學生提供一個線上考試場地，即使跨境學生亦不再受地域限制
• 智能學習分析 – 提供智能學習分析報告，老師更可通過平台上的手機短訊功能，即時通知家長其子女的上堂情況

精英匯集團主席梁賀琪表示，獨家教學內容及大數據測評透過「同步課堂Pro」提供給香港以至整個大灣區的家長及學生，實時瞭解學生的進度，結合大數據分析提供個性化教學，將會大大革新單向式教育模式，讓課堂真正連結教師和學生。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，期望能透過完善線上教學配套，鼓勵更多優質教學機構投入發展線上教學，以科技融入教育，優化本地以至大灣區學生的學習質素。

【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援?
2021/05/07
【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援?
【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%
2021/05/07
【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%
【消費優惠】BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費獎賞　App內發放回贈毋需排隊
今日
【消費優惠】BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費獎賞　App內發放回贈毋需排隊
【Apple TV+】周末宅在家看電影　Apple TV+有哪幾部新電影上架？
2021/05/08
【Apple TV+】周末宅在家看電影　Apple TV+有哪幾部新電影上架？

你可能感興趣

【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援?
14:31 2021/05/07
【宅經濟】Disney+全球迅速擴展　只靠AWS技術支援?
【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%
13:13 2021/05/07
【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務　遊戲銷售額由41%增至53%
【消費優惠】BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費獎賞　App內發放回贈毋需排隊
今日 12:06
【消費優惠】BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費獎賞　App內發放回贈毋需排隊
網上學習 中移動香港 大灣區 教育制度及形式 大數據 梁賀琪

下一篇文章

【疫市商機】初創疫市覓機遇　專家籲增應變力吸投資者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）