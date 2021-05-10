【線上教學】中移動香港夥精英匯推網上學習平台　惠及香港及大灣區學生

▲ 中國移動香港與遵理母企精英匯集團合作，打造全新網上學習應用程式「同步課堂Pro」。（中國移動香港提供圖片）

疫情下線上學習成趨勢，中國移動香港與精英匯集團（遵理）合作，打造全新網上學習應用程式「同步課堂Pro」，藉著科技彌補網上教學以至傳統課堂的不足，以遊戲化學習和輔助性教學工具，為學生提供網上學習平台，解決現時網上學習單調乏味的問題，惠及香港以至整個大灣區的家長及學生。

【宅經濟】Disney+全球迅速擴展 只靠AWS技術支援?

【數碼經濟】疫下網購增加 PayPal首季活躍用戶增逾千萬

「同步課堂Pro」推出幼兒至高中的課程、專業考試課程、海外升學考試、海外課程教學服務等。除了由遵理提供不同學科及程度的學習影片外，更包括

• AI推薦個性化課程－以大數據分析學生不同的學習需求，調節教學進程

• 直播課堂教學功能 – 導師能不受時間及地域限制，實時與學生互動

• 互動測評及練習 – 學生可在上課過程中及課後進行隨堂測驗和練習，使得在直播中能夠進行真實課堂測試和提問環節

• 線上考試 – 為學生提供一個線上考試場地，即使跨境學生亦不再受地域限制

• 智能學習分析 – 提供智能學習分析報告，老師更可通過平台上的手機短訊功能，即時通知家長其子女的上堂情況

精英匯集團主席梁賀琪表示，獨家教學內容及大數據測評透過「同步課堂Pro」提供給香港以至整個大灣區的家長及學生，實時瞭解學生的進度，結合大數據分析提供個性化教學，將會大大革新單向式教育模式，讓課堂真正連結教師和學生。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，期望能透過完善線上教學配套，鼓勵更多優質教學機構投入發展線上教學，以科技融入教育，優化本地以至大灣區學生的學習質素。

【電玩遊戲】Sony擴大遊戲業務 遊戲銷售額由41%增至53%

責任編輯：朱悅瀅