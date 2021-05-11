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英國如期推行下階段解封 下周重開戲院博物館（第二版）

環球社會熱點 19:00 2021/05/11

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英國首相約翰遜表示，他預計英國可如期在本月中推進至第三階段解封。

變種病毒正於全球多個地區肆虐，外界關注英國政府會否如期推行下階段解封計劃。英國首相約翰遜證實，英國可如期在本月中推進至第三階段解封，戲院、博物館等更多室内場所料可順利重開。

西班牙解除封城 全民大肆開派對慶祝（有片） 【下一頁】

英國解封路綫圖

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（第二版更新解封内容）

英國專家於過去的周末警告，他們偵測到來自印度的B1.617.2變種病毒個案數字，於英國部分地區錄得增長。專家估計變種病毒有擴散趨勢，可能對較貧困地區及少數族裔聚居地區影響最大。

英國有三分之二的成年人已接種首劑新冠疫苗，有三分之一人更已完成兩劑接種。英國將會如期於下周一（17日）進入解封計劃第三階段，約翰遜（Boris Johnson）周一（10日）於記者會上公布更多細節。

第三階段解封主要内容：

  • 允許2個家庭或最多6人於室内聚會；
  • 允許最多30人於戶外聚會；
  • 放寬婚禮及喪禮等場合的參加人數上限至30人；
  • 戲院、博物館、兒童室内遊樂場等場所重開，酒吧及餐廳可恢復堂食服務；
  • 酒店及旅館等招待場所重開；
  • 劇院、演奏廳、商務場地及體育場館重開；
  • 允許國内過夜旅行；
  • 學校課室内無須再強制戴口罩；
  • 每名安老院友的訪客人數上限由2人增至5人；
  • 允許民眾互相擁抱；

約翰遜表示解封計劃目前仍按階段進行，形容英國疫苗接種計劃成功且持續進行，他們正秉承謹慎但不會回頭（cautiously but irreversibly）的態度推進英國解封。

馬克龍批英美限疫苗出口 呼籲取消限制增產量 【下一頁】

但不少專家仍憂慮如期解封會使疫情惡化，倫敦大學學院（UCL）專家米希（Susan Michie）指印度變種病毒個案每周增加一倍，於倫敦有明顯的社區傳播跡象，形容情況令人擔憂。

南安普敦大學全球衛生高級研究員黑德（Michael Head）表示，他認為英國仍可舉行大規模戶外聚會，但應在所有成人都接種疫苗後再開放室内場所，預計要在7月中旬才可做到。

責任編輯：鄭錦玲

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