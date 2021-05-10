【A股布局】嚴重貧富懸殊！ 去年Ａ股公司財政大披露 最窮連一球現金都無

隨着2020年業績期結束，A股上市公司財務狀況幾乎已揭盅。引述內地報道，經統計，截至去年底，A股最「叠水」的公司為中國平安（滬：601318）手持5,260億元（人民幣，下同）的貨幣資金。

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事實上，A股的貧富懸殊都幾嚴重，最霉的公司ST天龍（深：300029）手上的貨幣資金連平保的「零頭」都無，只得74萬元。該家公司去年蝕3,182萬元，由於經審計的淨利潤為負值，且營業收入低於1億元，目前已被實施了退市風險警示。

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除此之外，帳上資金少於300萬元，也有6家公司，如杭州高新（深：300478）、ST長動（深：000835）、ST富控（滬：600634）等，均是處於虧損的股份。

至於「叠水」的公司，緊接平保之後，包括中國建築（滬：601668）及中信証券（滬：600030）帳上貨幣資金分別為2,958億元及2,336億元。另還有16家公司的資金介乎1,000至2,000億之間。當中，以平保的賺錢能力最佳，去年賺1,431億元。

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記者：林衛