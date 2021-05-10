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【人仔走勢】調查反映普遍看淡美元走勢 人民幣向上挑戰6.4

股樓投資 12:52 2021/05/10

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美元轉弱，美滙指數插至90水平，刺激美元以外的貨幣呈強勢，人民幣在岸價（CNY）升值至6.43水平，料挑戰6.4並無難度。

【A股布局】擬回購最多50億股元股份 美的獲維持推薦評級，請按【見下頁

無他，市場似乎普遍看淡美元前景。據路透進行的調整顯示，美元的頽勢將至少再持續三個月。

【美團3690】市監局檢討互聯網平台整改進度 美團半日急跌逾8%，請按【見下頁

分析指，市場相信美國在見到充分就業前，美國聯儲局將按兵不動，意味宏觀環境有利於股票等風險資產。

因此，美元兌多數主要貨幣未來一年料表現不佳，因稍早在美國國債中尋求避險的投資者和交易商轉而關注回報，即換馬至其他資產。

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

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記者：林衛

經濟 美國聯儲局 人民幣 美元

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