【人仔走勢】調查反映普遍看淡美元走勢 人民幣向上挑戰6.4

美元轉弱，美滙指數插至90水平，刺激美元以外的貨幣呈強勢，人民幣在岸價（CNY）升值至6.43水平，料挑戰6.4並無難度。

【A股布局】擬回購最多50億股元股份 美的獲維持推薦評級，請按【見下頁】

無他，市場似乎普遍看淡美元前景。據路透進行的調整顯示，美元的頽勢將至少再持續三個月。

【美團3690】市監局檢討互聯網平台整改進度 美團半日急跌逾8%，請按【見下頁】

分析指，市場相信美國在見到充分就業前，美國聯儲局將按兵不動，意味宏觀環境有利於股票等風險資產。

因此，美元兌多數主要貨幣未來一年料表現不佳，因稍早在美國國債中尋求避險的投資者和交易商轉而關注回報，即換馬至其他資產。

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛