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美國最大油管公司系統仍暫停 拜登頒緊急狀態令紓困

環球社會熱點 13:04 2021/05/10

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美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上周五（7日）遭黑客攻擊，需要全面關閉網絡。公司的油管系統至今仍未恢復正常運作，美國總統拜登頒緊急狀態令，以紓緩美國東岸供應。美國有專家指若油管問題不能周二（11日）解決，將會有更大麻煩。

美國最大油管公司暫停運作 被勒索軟件癱瘓電腦系統 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周日（9日）得悉事件後，隨即頒布緊急狀態令允許公司安排車輛透過公路運送燃料，亦允許18個州份獲得臨時時限豁免，隨時運送燃料及其他精煉石油產品，當中包括亞拉巴馬州（Alabama）、佛羅里達州（Florida）、德州及紐約州等。

英國廣播公司（BBC）引述專家表示，預料燃料價格會於當地時間周一（10日）上漲2至3%。若情況持續，影響將會更加嚴重。獨立石油市場分析師夏爾馬（Gaurav Sharma）透露，現時很多燃料滯留特州煉油廠。除非問題能在當地時間周二（11日）前解決，否則將陷入更大麻煩。他指首先受影響會是亞特蘭大（Atlanta）及田納西州（Tennessee），然後會一路將影響紐約。

夏爾馬表示，雖然運輸部的臨時豁免令允許用油輪，將石油產品運到紐約，但其運輸量遠低於管道。夏爾馬指，隨著美國疫情好轉經濟正在恢復運作，消費者外出次數增加，尤其是汽車燃料等石油產品需要正在上升。但美國石油庫存正在下降，石油期貨交易人士正在盡力滿足民眾所需。Colonial油管每天需運送250萬桶石油，佔美國東岸柴油、汽油及噴漆燃料供應量45%。

拜登目標7月4日前 7成美國人最少打1劑新冠疫苗 【下一頁】

Colonial 公司表示，正在與執法部門、網絡專家及能源部合作，務求盡快恢復服務。公司周日晚上指出，碼頭和部分較短距離的管線已恢復運作，但4條主要管道仍未恢復運作。

據悉今次事件幕後黑手為東歐犯罪集團DarkSide，他們在上周四（6日）成功滲透Colonial網絡，2小時內盜取近100GB數據，其後更鎖定部分電腦及服務器，要求上周五（7日）交贖金以換取解封，否則洩漏數據。Colonial公司隨後聘請第3放網絡安全公司協助調查，並通報聯邦政府及執法部門。

責任編輯：李俊儀

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