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【美股期貨】道指期貨跌105點　納指期貨續跌近1%（不斷更新）

股市 12:22 2021/05/11

分享：

市場憂慮通脹升溫，納指跌逾2%，道指倒跌34點。美股期貨今早於亞洲時段續向下，道指期貨跌105點，納指期貨再跌近1%。美國今日將公布4月NFIB小型企業樂觀指數、ISM紐約指數、JOLT職位空缺。另外，儲局多位官員會發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【12：17】道指期貨跌105點，報34563點；標指期貨跌23點，報4159點；納指期貨跌130點或近1%，報13226點。

【10：45】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

【09：45】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日　預計本周末大致恢復營運

【08：35】永利度假村將網上博彩業務透過SPAC合併上市

【08：00】亞馬遜持逾700億美元現金難抵低借貸成本吸引力　據報將發行185億美元債券　

【07：30】大宗商品價格高企，引發通脹升溫憂慮，大型科技股受壓，道指一度升穿35000點關，再創即市新高，升幅超過300點；但收市倒跌34點，報34742點。標指挫1%，收報4188點。納指收市跌350點挫2.55%，報13401點。

 

==以下5月10日（周一）股市==

美國通脹及加息憂慮，10年期債息重上1.6厘，納指急挫，收市跌2.5%，收報13401點，道指曾升313點，高見35091點，再創即市新高，收市倒跌34點，收報34742點，標指亦跌1%，收報4188點。

即睇美股收市：

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    +2

世衛將把在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617），歸類為全球衛生風險，該機構將在周二《狀況報告》提供更多細節。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，美國汽油供應尚未受到Colonial Pipeline遭受網絡勒索一事的影響，也沒有出現價格飈漲。當局仍在設法確認該公司遇襲的源頭，預計Colonial Pipeline將於周末恢復管網服務。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美國經濟】聚焦美國4月CPI、市場預期按年升3.6%　拜登將與民主共和領袖會面

【股神巴菲特】巴郡A股339萬元一股　納斯達克周二停報價　兩股可買一層樓

即市走勢︰

【04：00】納指急挫，收市跌2.5%，收報13401點，道指曾升313點，高見35091點，再創即市新高，收市倒跌34點，收報34742點，標指亦跌1%，收報4188點。

【03：01】道指升幅收窄至103點或0.3%，報34881點；納指沽壓加大，急瀉逾300點，暫挫314點或2.3%，報13437點；標指跌28點或0.7%， 報4203點；美滙指數力守90，暫報90.22微跌0.01%

【02：50】通用汽車（GM）跌幅擴大至1.8%，刷新即市低位57.90美元。

【02：31】紐約6月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報64.92美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.04美元，漲幅0.06%，報68.32美元。

【02：14】納指跌超2%，納斯達克100指數也跌超2%，特斯拉跌約5.8%，蘋果跌超2%，芯片股高通和美光科技跌超5%。標指跌超0.4%，道指漲幅收窄至150點。

中概股拼多多跌約9.5%，途牛跌超9.1%，唯品會跌超9.0%，B站跌約7.0%。

電動汽車Fisker跌超9.4%，SOLO跌超7.7%，QS跌7.5%，RIDE跌超6.7%，理想汽車跌約6.4%，蔚來汽車跌5.4%，小鵬汽車跌4.1%，CCIV跌2.0%，Nikola跌超2.2%。

【01：47】紐約 6月黃金期貨收漲0.3%，連續第四個交易日上漲，報1837.60美元。

【01：38】美股新能源汽車股集體下跌，Workhorse跌逾14%，Fisker跌近10%，Electrameccanica汽車跌逾7%，固態電池生產商QuantumScape跌逾6%，理想汽車、特斯拉跌逾5%，蔚來汽車跌近5%。

【01：08】道指漲240點或0.7%， 報35018點；納指跌幅擴至逾200點或1.5%，暫跌208點， 報13543點；標指轉跌2點，報4230點

【00：39】以太幣突破4,200美元，續刷歷史新高，24小時漲近7%。

【00：35】道指升270點或0.8%， 報35047點，即市破頂大升313點或0.9%，至高見35091點；納指沽壓仍重，暫跌1.4%或191點， 報13560點；標指升1點，報4234點

【00：04】世衛組織：將在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617）歸類為全球衛生風險。

【23：12】道指升268點，惟納指跌1.6%，標指亦跌5點。

【22：10】道指高見35034點，創即時新高，現升236點，報35013點。納指跌179點或1.3%。拼多多（美：PDD）遭上海市消保委約談，大跌12%。

【21：30】美股開市，道指升140點，34917點，再創新高，納指跌0.7%，報13661點，標指升0.02%，報4233點。

【18：38】道指期貨升96點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升1點。至於歐洲股市，德股跌0.2%，法股跌0.2%，英股升0.2%。

【12：22】道指期貨升90點，報34776點；標指期貨升8點，報4233點；納指期貨升14點或0.1%，報13723點。

【12：10】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

【11：30】以太幣首越4000美元　比特幣bitcoin重上59000美元

【10：35】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

【10：20】iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱　Facebook前言不對後語

【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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