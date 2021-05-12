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【美股期貨】通脹數據公布前　道指期貨續跌270點、納指期貨跌1.2%（不斷更新）

股市 12:29 2021/05/12

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美股隔晚向下，市場通脹憂慮升溫，道指挫473點。美股期貨於亞洲時段續向下，道指期貨跌270點，納指期貨跌1.2%。美國將公布4月CPI及核心CPI數據。另外，多名聯儲局官員續會發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【12：22】道指期貨跌270點，報33913點；標指期貨跌33點，報4113點；納指期貨跌152點或1.2%，報13193點。

【12：00】貝萊德成立中國境內控股理財公司　建行淡馬錫合資

【11：35】燕麥奶Oatly招股集最多85.3億 華潤為單一大股東

【08：20】美SEC︰比特幣是高投機資產　謹防風險

【07：30】通脹憂慮升溫，道指曾瀉667點，其後跌幅收窄，收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度急挫逾2%，其後一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

 

==以下5月11日（周二）股市==

美國周三公布通脹數據，往往成為美股升勢的小型考驗，美債息稍升至1.624厘，科技股低位反彈，納指由最多跌2.2%，收市僅跌0.1%，道指仍急挫473點，收報34269點。道指成份股僅Salesforce及Nike上升，其餘均下跌，跌勢最大為Home Depot、UnitedHealth及高盛。Home Depot跌10.46美元，UnitedHealth跌9.19美元，高盛跌8.76美元。

即睇美股收市：

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    +2

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查顯示，截至3月底衡量勞動力需求的職位空缺急升59.7萬個，達到810萬個，是2000年底有調查以來最高。3月招聘職位增加至600萬個。數據反映勞動力短缺正在阻礙就業增長。

據U.today報道，美國得州眾議院通過法案，正式承認加密貨幣的合法地位。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收報34269點，跌473點，標指跌0.9%，收報4152點，納指跌0.1%，收報13389點。

【03：01】納指幾乎收復全部失地， 暫跌20點或0.15%， 報13381點；道指跌474點或1.4%，報34268點；標指跌42點或逾1%，報4145點

【02：31】紐約 6月原油期貨收漲0.36美元，漲幅0.55%，報65.28美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.33%，報68.55美元。

【01：42】紐約 6月黃金期貨收跌將近0.1%，結束之前連續四個交易日上漲的趨勢，報1836.10美元。

【01：36】納指轉漲，此前一度跌逾2%；標普500指數跌幅縮窄至0.83%，道指現跌1.36%

【01：03】美國財政部拍賣580億美元三年期國債，得標利率0.329%，投標倍數2.42

【00：46】美股新能源行業股多數上漲，固態電池生產商QuantumScape漲近10%，美國電動汽車公司Canoo漲超7%，Nikola漲超4%，Fisker漲超3%，Workhorse集團盤中一度漲超9%；據Seeking Alpha一份報告稱，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）支持整個美國郵電局車隊全電動化。

亞馬遜（美：AMZN）由早段曾升逾1.3%， 升幅收窄至0.8。

【00：23】納指跌幅續收窄至0.3%， 暫跌41點， 報13360點；道指跌473點或1.4%，標指跌37點或0.9%

【23：32】納指跌幅收窄至0.4%，亞馬遜（美：AMZN）倒升0.9%，中概股向上，拼多多（美：PDD）升逾2%；富途（美：FUTU）升逾5%。

【22：36】道指跌560點，報34182點；標指跌66點，報4121點；納指跌1.6%。蘋果及英偉達跌逾2%。迪士尼跌2.8%，Nike跌0.8%。

【22：20】道指跌幅擴至逾400點，最多跌418點，報34324點。蘋果跌2%，家得寶及波音跌1.8%及1.5%。

【22：13】道指跌幅擴大，跌351點，34391點；標指及納指均跌約1%。

【21：30】道指跌269點，報34473點；標指跌52點，報4136點；納指跌288點或2.2%，報13113點。蘋果（美：AAPL）跌2.5%、Tesla跌幅收窄至3.5%。

【21：11】通脹憂慮下，美股期貨跌幅持續擴大，道指期貨跌307點，報34361點；標指期貨跌1.3%，納指期貨跌2%。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及facebook（美：FB）盤前跌2%至3%。Tesla盤前跌近7%。

焦點文章：【TSLA】中美加徵關稅餘波　Tesla傳暫停上海工廠買地計劃

焦點文章：【科技股女股神】ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股

【20：24】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌202點，標指期貨跌1%，納指期貨亦跌近2%。

【19：42】Tesla（美：TSLA）盤前跌逾7%，失守600美元，報583.44美元。道期跌幅擴至177點，納期跌幅亦擴大至1.5%。

【19：14】道期跌160點；標期跌31點或0.75%；納期跌1.33%。

【16：34】科技股領跌，亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）盤前跌1.4%；蘋果（美：AAPL）、Facebook（美：FB）跌近1.8%；台積電（美：TSM）、英偉達（美：NVDA）跌2.4%；Tesla（美：TSLA）跌近4%。

【16：28】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌180點，報34488點；標指期貨跌33點，報4149點；納指期貨跌185點或1.4%，報13170點。

【12：17】道指期貨跌105點，報34563點；標指期貨跌23點，報4159點；納指期貨跌130點或近1%，報13226點。

【10：45】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

【09：45】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日　預計本周末大致恢復營運

【08：35】永利度假村將網上博彩業務透過SPAC合併上市

【08：00】亞馬遜持逾700億美元現金難抵低借貸成本吸引力　據報將發行185億美元債券　

【07：30】大宗商品價格高企，引發通脹升溫憂慮，大型科技股受壓，道指一度升穿35000點關，再創即市新高，升幅超過300點；但收市倒跌34點，報34742點。標指挫1%，收報4188點。納指收市跌350點挫2.55%，報13401點。

 

==以下5月10日（周一）股市==

美國通脹及加息憂慮，10年期債息重上1.6厘，納指急挫，收市跌2.5%，收報13401點，道指曾升313點，高見35091點，再創即市新高，收市倒跌34點，收報34742點，標指亦跌1%，收報4188點。

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世衛將把在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617），歸類為全球衛生風險，該機構將在周二《狀況報告》提供更多細節。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，美國汽油供應尚未受到Colonial Pipeline遭受網絡勒索一事的影響，也沒有出現價格飈漲。當局仍在設法確認該公司遇襲的源頭，預計Colonial Pipeline將於周末恢復管網服務。

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焦點新聞︰

【美國經濟】聚焦美國4月CPI、市場預期按年升3.6%　拜登將與民主共和領袖會面

【股神巴菲特】巴郡A股339萬元一股　納斯達克周二停報價　兩股可買一層樓

即市走勢︰

【04：00】納指急挫，收市跌2.5%，收報13401點，道指曾升313點，高見35091點，再創即市新高，收市倒跌34點，收報34742點，標指亦跌1%，收報4188點。

【03：01】道指升幅收窄至103點或0.3%，報34881點；納指沽壓加大，急瀉逾300點，暫挫314點或2.3%，報13437點；標指跌28點或0.7%， 報4203點；美滙指數力守90，暫報90.22微跌0.01%

【02：50】通用汽車（GM）跌幅擴大至1.8%，刷新即市低位57.90美元。

【02：31】紐約6月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報64.92美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.04美元，漲幅0.06%，報68.32美元。

【02：14】納指跌超2%，納斯達克100指數也跌超2%，特斯拉跌約5.8%，蘋果跌超2%，芯片股高通和美光科技跌超5%。標指跌超0.4%，道指漲幅收窄至150點。

中概股拼多多跌約9.5%，途牛跌超9.1%，唯品會跌超9.0%，B站跌約7.0%。

電動汽車Fisker跌超9.4%，SOLO跌超7.7%，QS跌7.5%，RIDE跌超6.7%，理想汽車跌約6.4%，蔚來汽車跌5.4%，小鵬汽車跌4.1%，CCIV跌2.0%，Nikola跌超2.2%。

【01：47】紐約 6月黃金期貨收漲0.3%，連續第四個交易日上漲，報1837.60美元。

【01：38】美股新能源汽車股集體下跌，Workhorse跌逾14%，Fisker跌近10%，Electrameccanica汽車跌逾7%，固態電池生產商QuantumScape跌逾6%，理想汽車、特斯拉跌逾5%，蔚來汽車跌近5%。

【01：08】道指漲240點或0.7%， 報35018點；納指跌幅擴至逾200點或1.5%，暫跌208點， 報13543點；標指轉跌2點，報4230點

【00：39】以太幣突破4,200美元，續刷歷史新高，24小時漲近7%。

【00：35】道指升270點或0.8%， 報35047點，即市破頂大升313點或0.9%，至高見35091點；納指沽壓仍重，暫跌1.4%或191點， 報13560點；標指升1點，報4234點

【00：04】世衛組織：將在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617）歸類為全球衛生風險。

【23：12】道指升268點，惟納指跌1.6%，標指亦跌5點。

【22：10】道指高見35034點，創即時新高，現升236點，報35013點。納指跌179點或1.3%。拼多多（美：PDD）遭上海市消保委約談，大跌12%。

【21：30】美股開市，道指升140點，34917點，再創新高，納指跌0.7%，報13661點，標指升0.02%，報4233點。

【18：38】道指期貨升96點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升1點。至於歐洲股市，德股跌0.2%，法股跌0.2%，英股升0.2%。

【12：22】道指期貨升90點，報34776點；標指期貨升8點，報4233點；納指期貨升14點或0.1%，報13723點。

【12：10】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

【11：30】以太幣首越4000美元　比特幣bitcoin重上59000美元

【10：35】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

【10：20】iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱　Facebook前言不對後語

【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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