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【美股市況】道指破頂升穿35000點　納指跌1.6%（不斷更新）

股市 23:14 2021/05/10

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市場憧憬儲局延遲加息，美股開市，三大指數表現分歧，道指創新高，納指下跌逾1%。美國今日將公布4月ISM紐約指數、消費者通脹預期。另外，美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯將發表講話。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美國經濟】聚焦美國4月CPI、市場預期按年升3.6%　拜登將與民主共和領袖會面

【股神巴菲特】巴郡A股339萬元一股　納斯達克周二停報價　兩股可買一層樓

即市走勢︰

【23：12】道指升268點，惟納指跌1.6%，標指亦跌5點。

【22：10】道指高見35034點，創即時新高，現升236點，報35013點。納指跌179點或1.3%。拼多多（美：PDD）遭上海市消保委約談，大跌12%。

【21：30】美股開市，道指升140點，34917點，再創新高，納指跌0.7%，報13661點，標指升0.02%，報4233點。

【18：38】道指期貨升96點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升1點。至於歐洲股市，德股跌0.2%，法股跌0.2%，英股升0.2%。

【12：22】道指期貨升90點，報34776點；標指期貨升8點，報4233點；納指期貨升14點或0.1%，報13723點。

【12：10】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

【11：30】以太幣首越4000美元　比特幣bitcoin重上59000美元

【10：35】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

【10：20】iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱　Facebook前言不對後語

【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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