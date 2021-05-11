【美股市況】道指破頂升穿35000點　納指跌1.5%（不斷更新）

市場憧憬儲局延遲加息，美股開市，三大指數表現分歧，道指創新高，納指下跌逾1%。美國今日將公布4月ISM紐約指數、消費者通脹預期。另外，美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯將發表講話。

世衛將把在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617），歸類為全球衛生風險，該機構將在周二《狀況報告》提供更多細節。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，美國汽油供應尚未受到Colonial Pipeline遭受網絡勒索一事的影響，也沒有出現價格飈漲。當局仍在設法確認該公司遇襲的源頭，預計Colonial Pipeline將於周末恢復管網服務。

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即市走勢︰

【01：08】道指漲240點或0.7%, 報35018點；納指跌幅擴至逾200點或1.5%，暫跌208點, 報13543點；標指轉跌2點，報4230點

【00：39】以太幣突破4,200美元，續刷歷史新高，24小時漲近7%。

【00：35】道指升270點或0.8%, 報35047點，即市破頂大升313點或0.9%，至高見35091點；納指沽壓仍重，暫跌1.4%或191點, 報13560點；標指升1點，報4234點

【00：04】世衛組織：將在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617）歸類為全球衛生風險。

【23：12】道指升268點，惟納指跌1.6%，標指亦跌5點。

【22：10】道指高見35034點，創即時新高，現升236點，報35013點。納指跌179點或1.3%。拼多多（美：PDD）遭上海市消保委約談，大跌12%。

【21：30】美股開市，道指升140點，34917點，再創新高，納指跌0.7%，報13661點，標指升0.02%，報4233點。

【18：38】道指期貨升96點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升1點。至於歐洲股市，德股跌0.2%，法股跌0.2%，英股升0.2%。

【12：22】道指期貨升90點，報34776點；標指期貨升8點，報4233點；納指期貨升14點或0.1%，報13723點。

【12：10】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

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【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

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責任編輯︰梁浩碩