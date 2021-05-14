  • 29°C
香港時間 : 2021514日 (五) 23:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】納指漲1.8%　中概股急升　富途升13%、B站升近9%（不斷更新）

股市 23:03 2021/05/14

分享：

美股早段三大指數向上，道指升285點，報34307點。標指升46點，報4159點。科技股反彈，納指升217點或1.7%，報13342點。美國4月零售銷售按月持平，意外停滯，其中服裝店下降幅度最大；核心零售銷售（扣除汽車）按月跌0.8%，預期為增長0.3%，市場原預期財政刺激帶來的儲蓄，應有助支撐零售需求。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【23：02】中概股急升，富途（美：FUTU）升13%；B站（美：BILI）升近9%。

【22：27】道指升285點，報34307點。標指升46點，報4159點。科技股反彈，納指升217點或1.7%，報13342點。迪士尼（美：DIS）的Disney+訂閱數增加1.036億不似預期，早段跌近4%；外賣平台Doordash（美：DASH）首季訂單量增219%，收入亦大增198%，股價升逾15%。

【21：30】美股開市，道指升211點，報34233點。標指升32點，報4145點。納指升140點或1.1%，報13265點。

【21：00】由於每名美國人1400美元資助的成效逐步消退，美國4月份零售銷售按月持平，市場原預期增加1%。扣除汽車的零售銷售按月跌0.8%，市場預期增加0.7%。

【19：33】道指期貨升168點，報34106點；標指期貨升28點，報4135點；納指期貨升143點或1.1%，報13243點。

【18：58】道指期貨升159點，報34097點；標指期貨升49點，報4112點；納指期貨升131點或1%，報13231點。

【12：15】道指期貨升132點，報34070點；標指期貨升19點，報4126點；納指期貨升89點或0.47%，報13189點。

【12：00】首季全球債務市場減少1.7萬億美元 兩年半以來首次下跌

【11：25】Tesla反口拒接受買車、比特幣兩日累跌近10000美元　馬斯克再出口術狗狗幣升一成

【11：25】鄭志剛旗下SPAC今上市集資3億美元　瑞銀：部分企業已磋商併購

【07：30】美股大幅反彈，美國通脹憂慮令環球股市動盪，但科技股有資金低吸支持，加上美債息回落，帶動道指收報34021點，升433點或1.3%；標指收報4112點，升49點或1.2%；納指收報13124點，升93點或0.7%。

 

==以下5月13日（周四）股市==

美國勞工市場數據佳，顯示強力復甦，上周首次申領失業救濟金低於預期，創疫情以來最低，刺激美股急升，美國10年期債息下跌，道指曾升594點，收市升433點，收報34021點，標指升1.2%，納指升0.7%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據彭博報道，美國油管營運商Colonial上周五已向東歐駭客支付500萬美元贖金，在駭客攻擊的幾小時後，已透過無法追蹤的bitcoin，支付巨額贖款，美國政府亦知情。

駭客收到贖金後，給Colonial一個解鎖工具，以恢復已癱瘓的網絡，不過，因為解鎖工具太慢，以致Colonial仍使用自身的備份來還原。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

重點新聞：

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數47.3萬低於預期　美國4月PPI超預期按年升6.2%　一文看清美國首申領失業救濟人數

【美國經濟】美國4月PPI超預期　按年升6.2%　按月升0.6%

即市走勢︰

【04：00】道指數市升433點，收報34021點，標指升1.2%，收報4112點，納指升0.7%，收報13124點。

【02：34】道指升516點，納指倒升0.8%。

【01：50】道指升271點，納指倒跌0.1%。

【22：45】道指升484點，納指升1.3%。

【22：25】道指漲475點，報34063點，納指升1.5%，報13221點，標指升55點，報4118點。

【21：30】美股開市，道指升62點，報33650點，納指升1.1%，報13178點；標指升25點，報4088點。

【17：37】道指期貨跌178點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌11點。歐股表現疲弱，德股跌1.6%，法股跌1.5%，英股跌2.1%。

【16：51】美股期貨轉跌，道指期貨跌278點，報33230點；標指期貨跌25點，報4033點；納指期貨跌66點或0.5%，報12932點。

【12：19】道指期貨升108點，報33616點；標指期貨升14點，報4072點；納指期貨升55點或0.4%，報13054點。

【11：15】橋水：家庭儲蓄釋放加劇通脹　或超聯儲局預期

【11：10】Tesla反口拒接受比特幣買車、馬斯克︰憂化石燃料使用量急增　比特幣曾跌穿50000美元

【10：25】高頻交易之父警告：美國通脹或成無法遏止的局面

【08：10】美國最大燃油管道恢復營運

【07：30】美國消費物價指數（CPI）數據全超預期，4月CPI按年升4.2%，美國10年債息昨急升至高見1.6934厘水平，大型科技股領跌，美股跌勢持續擴大，道指一度瀉713點，最終收報33587點，跌681點或2%，創自1月以來最大單日跌幅；標指收報4063點，跌89點或2.1%；納指收報13031點，跌357點或2.7%。

 

==以下5月12日（周三）股市==

憂慮多時的美國通脹問題，在通脹數據公布超預期後即大爆發，通脹達13年高，道指最多跌713點，收市跌681點或2%，收報33587點，標指跌2.1%，納指跌2.7%，均以全日低位收市，航空郵輪股挫3%至5%，Tesla跌4.4%，google及微軟跌3%。另外，多名聯儲局官員續會發表講話。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【美國經濟】美國4月CPI超預期　按年升4.2%　預期升3.6%

【英國經濟】英國首季GDP跌6.1%　符預期

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收報33587點，跌681點，標指跌2.1%，收報4063點，納指跌2.7%，收報13031點。

【03：00】美國10年債息挑戰1.7厘， 暫升逾7點子， 報1.6934厘

【03：00】道指跌490點或1.4%， 報33778點， 早前曾最多瀉574點或1.7%， 至低見33694點；納指跌302點或2.3%， 報13087點；標指跌69點或1.7%， 報4082點；VIX恐慌指數升21.8%， 報26.6

【02：47】紐約6月原油期貨收漲0.8美元，漲幅1.22%，報66.08美元；倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.77美元，漲幅1.12%，報69.32美元

【02：45】加密貨幣以太坊失守4000美元，較日高回落近400美元，跌幅達4.5%；比特幣短綫走低700美元，現報53665.08美元，跌幅擴大至5.4%

【02：22】道指跌逾500點，成分股家得寶跌3.9%，Honeywell跌逾3.3%，蘋果、微軟、波音、英特爾、沃爾瑪、思科、麥當勞、NIKE等均跌超2%，雪佛龍目前漲超1.3%。

標普500指數目前跌超1.8%，多隻成分股中，博通跌超4.2%，家得寶、英偉達、高通、德州儀器均跌超3.0%，埃克森美孚維持超過1.1%的漲幅。

納指跌約2.4%。中概股跌，富途控股跌超15%，高途跌超10%，新東方跌超6%，中通快遞跌5.18%，百度跌3.67%，華住酒店跌3.28%。

【01：50】道指仍維持近500點跌幅， 暫跌493點或1.4%， 報33775點；納指跌勢稍減，暫跌311點或2.3%，報13078點；標指跌71點或1.7%， 報4080點

美10年債息報1.6772厘， 升逾5點子， 即市高位曾升近7點子至1.6916厘

【01：47】紐約 6月黃金期貨收跌0.7%，報1822.80美元

【00：17】道指跌勢加劇， 急挫501點或1.5%，報33767點；納指亦瀉342點， 跌幅達2.6%， 報13046點；標指跌63點或1.5%

【23：56】道指跌幅擴大至超400點，或1.19%；標普500指數跌1.5%；納指跌幅擴大至2.29%。VIX恐慌指數漲幅達16%，報25.38。

【23：00】道指跌280點，納指跌1.9%。

【21：30】美股開市，道指跌103點，34165點，納指跌1.1%，報13246點，標指跌23點，報4128點。

【21：06】美國公布通脹超預期後，道指期貨維持跌130點水平，不過納指期貨跌幅擴大至1.5%。

【18：56】道指期貨跌129點，納指期貨跌0.7%，標指期貨跌17點。

【12：22】道指期貨跌270點，報33913點；標指期貨跌33點，報4113點；納指期貨跌152點或1.2%，報13193點。

【12：00】貝萊德成立中國境內控股理財公司　建行淡馬錫合資

【11：35】燕麥奶Oatly招股集最多85.3億 華潤為單一大股東

【08：20】美SEC︰比特幣是高投機資產　謹防風險

【07：30】通脹憂慮升溫，道指曾瀉667點，其後跌幅收窄，收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度急挫逾2%，其後一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

 

==以下5月11日（周二）股市==

美國周三公布通脹數據，往往成為美股升勢的小型考驗，美債息稍升至1.624厘，科技股低位反彈，納指由最多跌2.2%，收市僅跌0.1%，道指仍急挫473點，收報34269點。道指成份股僅Salesforce及Nike上升，其餘均下跌，跌勢最大為Home Depot、UnitedHealth及高盛。Home Depot跌10.46美元，UnitedHealth跌9.19美元，高盛跌8.76美元。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查顯示，截至3月底衡量勞動力需求的職位空缺急升59.7萬個，達到810萬個，是2000年底有調查以來最高。3月招聘職位增加至600萬個。數據反映勞動力短缺正在阻礙就業增長。

據U.today報道，美國得州眾議院通過法案，正式承認加密貨幣的合法地位。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收報34269點，跌473點，標指跌0.9%，收報4152點，納指跌0.1%，收報13389點。

【03：01】納指幾乎收復全部失地， 暫跌20點或0.15%， 報13381點；道指跌474點或1.4%，報34268點；標指跌42點或逾1%，報4145點

【02：31】紐約 6月原油期貨收漲0.36美元，漲幅0.55%，報65.28美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.33%，報68.55美元。

【01：42】紐約 6月黃金期貨收跌將近0.1%，結束之前連續四個交易日上漲的趨勢，報1836.10美元。

【01：36】納指轉漲，此前一度跌逾2%；標普500指數跌幅縮窄至0.83%，道指現跌1.36%

【01：03】美國財政部拍賣580億美元三年期國債，得標利率0.329%，投標倍數2.42

【00：46】美股新能源行業股多數上漲，固態電池生產商QuantumScape漲近10%，美國電動汽車公司Canoo漲超7%，Nikola漲超4%，Fisker漲超3%，Workhorse集團盤中一度漲超9%；據Seeking Alpha一份報告稱，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）支持整個美國郵電局車隊全電動化。

亞馬遜（美：AMZN）由早段曾升逾1.3%， 升幅收窄至0.8。

【00：23】納指跌幅續收窄至0.3%， 暫跌41點， 報13360點；道指跌473點或1.4%，標指跌37點或0.9%

【23：32】納指跌幅收窄至0.4%，亞馬遜（美：AMZN）倒升0.9%，中概股向上，拼多多（美：PDD）升逾2%；富途（美：FUTU）升逾5%。

【22：36】道指跌560點，報34182點；標指跌66點，報4121點；納指跌1.6%。蘋果及英偉達跌逾2%。迪士尼跌2.8%，Nike跌0.8%。

【22：20】道指跌幅擴至逾400點，最多跌418點，報34324點。蘋果跌2%，家得寶及波音跌1.8%及1.5%。

【22：13】道指跌幅擴大，跌351點，34391點；標指及納指均跌約1%。

【21：30】道指跌269點，報34473點；標指跌52點，報4136點；納指跌288點或2.2%，報13113點。蘋果（美：AAPL）跌2.5%、Tesla跌幅收窄至3.5%。

【21：11】通脹憂慮下，美股期貨跌幅持續擴大，道指期貨跌307點，報34361點；標指期貨跌1.3%，納指期貨跌2%。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及facebook（美：FB）盤前跌2%至3%。Tesla盤前跌近7%。

焦點文章：【TSLA】中美加徵關稅餘波　Tesla傳暫停上海工廠買地計劃

焦點文章：【科技股女股神】ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股

【20：24】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌202點，標指期貨跌1%，納指期貨亦跌近2%。

【19：42】Tesla（美：TSLA）盤前跌逾7%，失守600美元，報583.44美元。道期跌幅擴至177點，納期跌幅亦擴大至1.5%。

【19：14】道期跌160點；標期跌31點或0.75%；納期跌1.33%。

【16：34】科技股領跌，亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）盤前跌1.4%；蘋果（美：AAPL）、Facebook（美：FB）跌近1.8%；台積電（美：TSM）、英偉達（美：NVDA）跌2.4%；Tesla（美：TSLA）跌近4%。

【16：28】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌180點，報34488點；標指期貨跌33點，報4149點；納指期貨跌185點或1.4%，報13170點。

【12：17】道指期貨跌105點，報34563點；標指期貨跌23點，報4159點；納指期貨跌130點或近1%，報13226點。

【10：45】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

【09：45】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日　預計本周末大致恢復營運

【08：35】永利度假村將網上博彩業務透過SPAC合併上市

【08：00】亞馬遜持逾700億美元現金難抵低借貸成本吸引力　據報將發行185億美元債券　

【07：30】大宗商品價格高企，引發通脹升溫憂慮，大型科技股受壓，道指一度升穿35000點關，再創即市新高，升幅超過300點；但收市倒跌34點，報34742點。標指挫1%，收報4188點。納指收市跌350點挫2.55%，報13401點。

 

==以下5月10日（周一）股市==

美國通脹及加息憂慮，10年期債息重上1.6厘，納指急挫，收市跌2.5%，收報13401點，道指曾升313點，高見35091點，再創即市新高，收市倒跌34點，收報34742點，標指亦跌1%，收報4188點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +2

世衛將把在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617），歸類為全球衛生風險，該機構將在周二《狀況報告》提供更多細節。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，美國汽油供應尚未受到Colonial Pipeline遭受網絡勒索一事的影響，也沒有出現價格飈漲。當局仍在設法確認該公司遇襲的源頭，預計Colonial Pipeline將於周末恢復管網服務。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美國經濟】聚焦美國4月CPI、市場預期按年升3.6%　拜登將與民主共和領袖會面

【股神巴菲特】巴郡A股339萬元一股　納斯達克周二停報價　兩股可買一層樓

即市走勢︰

【04：00】納指急挫，收市跌2.5%，收報13401點，道指曾升313點，高見35091點，再創即市新高，收市倒跌34點，收報34742點，標指亦跌1%，收報4188點。

【03：01】道指升幅收窄至103點或0.3%，報34881點；納指沽壓加大，急瀉逾300點，暫挫314點或2.3%，報13437點；標指跌28點或0.7%， 報4203點；美滙指數力守90，暫報90.22微跌0.01%

【02：50】通用汽車（GM）跌幅擴大至1.8%，刷新即市低位57.90美元。

【02：31】紐約6月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報64.92美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.04美元，漲幅0.06%，報68.32美元。

【02：14】納指跌超2%，納斯達克100指數也跌超2%，特斯拉跌約5.8%，蘋果跌超2%，芯片股高通和美光科技跌超5%。標指跌超0.4%，道指漲幅收窄至150點。

中概股拼多多跌約9.5%，途牛跌超9.1%，唯品會跌超9.0%，B站跌約7.0%。

電動汽車Fisker跌超9.4%，SOLO跌超7.7%，QS跌7.5%，RIDE跌超6.7%，理想汽車跌約6.4%，蔚來汽車跌5.4%，小鵬汽車跌4.1%，CCIV跌2.0%，Nikola跌超2.2%。

【01：47】紐約 6月黃金期貨收漲0.3%，連續第四個交易日上漲，報1837.60美元。

【01：38】美股新能源汽車股集體下跌，Workhorse跌逾14%，Fisker跌近10%，Electrameccanica汽車跌逾7%，固態電池生產商QuantumScape跌逾6%，理想汽車、特斯拉跌逾5%，蔚來汽車跌近5%。

【01：08】道指漲240點或0.7%， 報35018點；納指跌幅擴至逾200點或1.5%，暫跌208點， 報13543點；標指轉跌2點，報4230點

【00：39】以太幣突破4,200美元，續刷歷史新高，24小時漲近7%。

【00：35】道指升270點或0.8%， 報35047點，即市破頂大升313點或0.9%，至高見35091點；納指沽壓仍重，暫跌1.4%或191點， 報13560點；標指升1點，報4234點

【00：04】世衛組織：將在印度發現的三重變異新冠肺炎毒株（B.1.617）歸類為全球衛生風險。

【23：12】道指升268點，惟納指跌1.6%，標指亦跌5點。

【22：10】道指高見35034點，創即時新高，現升236點，報35013點。納指跌179點或1.3%。拼多多（美：PDD）遭上海市消保委約談，大跌12%。

【21：30】美股開市，道指升140點，34917點，再創新高，納指跌0.7%，報13661點，標指升0.02%，報4233點。

【18：38】道指期貨升96點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升1點。至於歐洲股市，德股跌0.2%，法股跌0.2%，英股升0.2%。

【12：22】道指期貨升90點，報34776點；標指期貨升8點，報4233點；納指期貨升14點或0.1%，報13723點。

【12：10】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

【11：30】以太幣首越4000美元　比特幣bitcoin重上59000美元

【10：35】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

【10：20】iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱　Facebook前言不對後語

【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股乏力仍低港1.5%　滙豐ADR越49關　夜期升127點　北水流入47億吸美團（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？