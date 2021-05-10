【A股布局】擬回購最多50億股元股份 美的獲維持推薦評級

外資「愛股」美的集團（深：000333）再推出股份回購計劃，擬以25億至50億元（人民幣，下同）回購股份，回購價格不超過每股100元。另控股股東美的控股在未來12個月，擬以不低於8億元增持股份。

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消息一出，美的今早股價造好，中午收報77.77元，上升3.6%。資料顯示，按不超過每股100元計，回購上限50億元預計是次回購股份，約佔目前已發行總股本的0.71%，回購下限25億元計，則佔0.35%。

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美的年初已進行一次被喻為「A股史上最大回購案」，豪花140億元回購股份，惟回購行動對股份刺激有限，故公司及管理層再接再勵，實行再出招谷股價。

查實，美的首季業績亦不賴，多賺34.5%至64.7億元，實現營業收入825億元，增長42.2%。東莞證券指，美的堅持產品創新，業務多元化布局，綜合競爭實力強勁，預計今明兩年每股盈利分別為4.19元和4.72元，對應市盈率為18倍及16倍，維持「推薦」評級。

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記者：林衛