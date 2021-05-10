【美團3690】市監局檢討互聯網平台整改進度 美團半日急跌逾8%

上周五（7日），市場監管局召開互聯網平台企業整改督查專題會，督查和評估整改工作進度。各相關省（市）市場監管局要立即對34家平台進行中期督導，全面檢查各平台企業落實4月13日行政指導會整改要求的情況，並評估整改效果。

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會上提及，將確保各平台企業切實整治「二選一」等突出問題，並要在限期內完成整改，同時要求要落實屬地責任，不搞形式，不走過場。要深入平台企業一線，督促平台企業全面自查自檢，制定具體明確的整改措施。

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今日新經濟股受壓，ATM三股都一度跌至月內低位。美團（03690）一度跌至255元，創今年以來的低位，現跌8.7%，報258.2元，成交130.4億元。騰訊（00700）跌0.8%，報595元，集團旗下遊戲子公司Supercell在網絡遊戲功能的專利訴訟中敗訴，被判向日本聚逸株式會社賠付9220萬美元（約7.2億港元），Supercell將會上訴。阿里巴巴（09988）跌0.55%，報218.6元，螞蟻旗下網商銀行成第７家公測數字人幣的商業銀行。

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