▲ 【K11】新世界：內地及香港K11於五一黃金周整體銷售額按年升49%

新世界 （00017） 表示，旗下內地及香港的K11商場在五一黃金周（4月28日至5月5日）期間銷售額及人流雙雙急升，整體銷售額及人流比去年同期增加49%及50%。

其中，在勞動節期間，香港K11的人流和銷售額按年錄得雙位數增長。集團指，內地市道復甦強勁，出現「報復性消費」情況，加上集團推出的多項藝術文化體驗活動，令內地廣州、上海、武漢及瀋陽四座K11商場人流比去年同期增長71%，銷售額急升92%，包括廣州K11在五一假期期間人流及銷售額分別按年上升123%及77%、瀋陽K11購物藝術中心人流及銷售額分別增90%及53%，以及武漢K11 Select人流及銷售均較去年同期升169%及77%等。

集團指，K11在五一黃金周見證全國各地消費復甦的強勁趨勢，並以其獨創的文化零售模式為新世代帶來與眾不同的消費體驗。未來，K11將繼續打造高品質的藝術文化體驗，推動創意、文化與創新力量，持續助力消費升級。

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編輯：吳敏芳