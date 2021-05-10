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【消費優惠】BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費獎賞　App內發放回贈毋需排隊

商業 12:06 2021/05/10

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BLOOM夥ELEMENTS圓方推消費體驗，可獲高達1,350元獎賞。（BLOOM提供圖片）

眾安國際旗下的跨商場現金回贈App「BLOOM」宣布，與ELEMENTS圓方合作以科技打造簡便的消費體驗，即日起至6月20日，BLOOM會員憑ZA Card或Visa卡於圓方參與商戶單一每筆簽賬滿2,000元，即可獲最高250元現金回贈，全期更可獲高達1,350元獎賞，同時亦可獲商場獎賞。

【疫市營商】葵芳新都會廣場推「花見美肌祭」　3重優惠吸客促銷

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本次合作有逾百間商戶參與，當中包括多個本地與國際時尚品牌、鐘錶珠寶店、餐飲及個人護理品牌等。ZA Card用戶憑每筆合資格簽賬可獲250元現金回贈，金額將自動存入其ZA Bank 賬戶；其他 Visa 卡持有人則可獲100元圓方現金券。

BLOOM系統會自動處理合資格的簽賬交易，在App內向會員發放相應的獎賞或回贈，最快只需完成4個步驟，便能透過BLOOM App完成整個獎賞申領程序，全程毋需排隊。消費者只需下載BLOOM App即可成為會員。

BLOOM 董事許煒表示，是次合作令 BLOOM 覆蓋的消費網絡進一步擴展至高端消費市場，隨著社交距離限制逐步放寬，加上電子消費券計劃即將面世，可望帶動消費者意慾。

【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券

責任編輯：朱悅瀅

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