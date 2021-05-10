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哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片

環球社會熱點 12:35 2021/05/10

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適逄一年一度母親節，熱愛公益的英國哈里王子與夫人梅根亦積極參與，向美國專門幫助無家可歸孕婦及嬰兒的非牟利組織，捐贈尿片等物品，用慈善活動慶祝母親節。組織當日於社交網站發表帖文，向哈里及梅根致謝。

告英媒公開家書內容侵權 梅根勝訴 【下一頁】

非牟利組織Harvest Home在Instrgram上載一張黑人母親及其嬰兒的相片，並表示很高興獲得哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）、旗下的慈善組織Archewell Foundation及寶潔（Procter＆Gamble）的支持，捐贈尿片、清潔及其他生活用品，數量足以讓Harvest Home內的母親及嬰兒使用全年。

組織透露，梅根在捐贈物品的同時更附有私人來信，她在信中指出，作為母親及准媽媽身份，深切體會到社區支持的重要，包括確保孕婦安全、獲取充足的懷孕資訊及在育兒期間提供可信的指導。

梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 【下一頁】

梅根續指，這些看似不起眼的事物，其實對母親的身體及精神健康至關重要，因此感謝Harvest Home所作的貢獻，亦鼓勵遭受困境母親及嬰兒，絕對不是他們的錯。此外，梅根呼籲其他人支持Harvest Home，以援助有色人種、那些來自資源缺乏社區的孕婦。

梅根在母親節當日，於美國電視台Vax Live直播期間，透過短片向觀眾露面。梅根身穿紅色的花朵上衣，並談及即將出生的女兒，向全球各地分享再次為人母親的喜悅。

責任編輯：郭麗明

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