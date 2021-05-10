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【網絡攻擊】美國輸油網絡遭東歐黑客攻擊　政府頒布緊急狀態令

科技 12:03 2021/05/10

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美國最大燃油運輸管道營運商Colonial Pipeline，近日遭黑客以勒索軟件攻擊，現時須關閉四條主要管道，或影響美國東岸約4成半燃料供應。

網絡大戰正式開打！美國最大燃油運輸管道營運商Colonial Pipeline，近日遭黑客以勒索軟件攻擊，現時須關閉四條主要管道，或影響美國東岸約4成半燃料供應。美國政府因應事件宣布進入「緊急狀態」，以協助紓緩東岸的燃油供應緊張。至於是次發動攻擊的幕後黑手，有傳是東歐黑客組織DarkSide。

【芯片漏洞】高通5G芯片爆安全問題　約3成Android手機出現竊聽風險

【網絡安全】比利時政府被DDoS攻擊　逾200個政府與學術單位網絡中斷

路透社消息指出，美國主要燃油管道運營商Colonial Pipeline上周五遭到了網絡攻擊，黑客手持公司近100GB的數據，之後更鎖住部分電腦科技系統，要求贖金換取解除封鎖，另外也威脅該企若不交出贖金，將會在網上公開所有資料。

Colonial Pipeline其後發表聲明，證實上周五遭勒索軟件攻擊，其後關閉了整個系統，臨時中斷了網絡營運。目前已聘請第三方公司協助處理。美國政府一名前官員和兩名業界消息人士對路透社指出，發動攻擊的黑客很可能是一個高度專業化的網絡犯罪集團，極大可能是被網絡安全研究社區稱之為DarkSide的東歐網絡集團發動攻擊。

BBC報道指，DarkSide並非最大的網絡勒索團隊，但事件顯示網絡勒索對國家基礎設施構成的潛在威脅。拜登政府也於上月推出計劃，以提高國家電網的網絡安全，計劃日後將伸延至燃油管道和水務系統。

【網絡戰】日本航空總署遭入侵　傳中國黑客發動攻擊

責任編輯：曾曉汶

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