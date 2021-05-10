【行業消息】字節跳動加快進軍電商行業 據報已增聘數千人 挑戰阿里京東龍頭地位

據《彭博社》報道，抖音及TikTok母公司字節跳動增聘數千人，以加快進軍中國1.7萬億美元的電商行業，並引入小米（01810）等知名贊助商，計劃運用其短片和直播帶貨模式銷售產品，挑戰阿里巴巴 （09988）及京東集團（09618） 龍頭地位。與此同時，公司亦看中酒店及餐廳預訂市場，在抖音增設相關功能，挑戰騰訊控股（00700）及美團（03690）地位。

值得注意的是，字節跳動去年已成立電商部門抖音電商，主要以銷售化妝品和服裝為主，首年已出售約260億美元商品，為阿里巴巴旗下淘寶花費6年才完成的規模。

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在新業務推動下，字節跳動預料今年的廣告銷售將達400億美元，來自中國的銷售將貢獻逾半，預計到明年，其廣告收入將超過1,850億美元。

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記者：郭秀慧