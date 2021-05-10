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【HSBC滙豐】滙豐財富管理及個人銀行擬年底前增聘逾千人

股市 11:46 2021/05/10

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【HSBC滙豐】滙豐財富管理及個人銀行擬年底前增聘逾千人

HSBC滙豐財富管理及個人銀行計劃今年底前於區內增聘超過1,000位財富管理專才。今年首季，滙豐亞洲區財富管理收益按年增長57%至15億美元，區內財富結餘按年增長18%，佔全球1.6萬億美元財富結餘近一半。至於滙豐亞洲區環球私人銀行及資產管理業務的新資金淨額分別增長89%及4倍，達66億美元及33億美元。

滙豐傳「倒貼」百億售法國零售業務，詳見【下一頁】

滙豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，將在亞洲推出全新的數碼理財方案及創新產品，壯大前線財富管理團隊及拓展全渠道經銷，而不同客戶群中，包括新手及資深投資者，以手機進行交易及投資的活動均錄得上升趨勢，同時對客戶經理及財富專家的諮詢服務需求亦有所增加。

滙豐早前宣布未來5年斥資超過35億美元擴大財富管理及個人銀行亞洲業務，招聘逾5000名前線財富管理專才，包括客戶經理、投資顧問及專家等。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐請姜濤宣傳滙豐One投資功能　新客可免佣買港股美股（多圖）

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐渣打股價回吐不用怕　3角度剖析兩者前景仍看好

 

編輯：陳韻妍

港股 滙豐控股（00005） 私人銀行 個人銀行 財富及資產管理 亞洲

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