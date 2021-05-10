雅芳婷®「童心追夢」卡通換購床品新款登場！

萬眾期待的卡通換購床品新款再度回歸！由即日起至5月23日於全港雅芳婷專門店、百貨專櫃及網店，一眾Sanrio卡通粉絲可以至Cute價$229起（零售價：$430起）購買化身船長的大口仔（#7534）及可愛夢幻的玉桂狗（#7535）的床上用品。兩款床品均為全棉850針/15cm，柔滑舒適。快把可愛的大口仔和玉桂狗帶回家，與他們踏上追夢旅途！



Facebook 專頁小遊戲

雅芳婷®;為答謝各位粉絲多年來一直支持卡通換購活動，今年亦精心準備了一連串Facebook專頁小遊戲，在5月10日至5月23日期間，回答一條問題就有機會得獎，最有心思的答案即有機會被選出，而獎品便是今期卡通換購的兩位主角，包括大口仔及玉桂狗的單人床笠連枕袋（零售價：$430）。

更多雅芳婷®卡通換購詳情，可瀏覽雅芳婷®Facebook專頁： https://www.facebook.com/afontanehk/

雅芳婷®「童心追夢」卡通換購詳情

日期：2021年5月7日至5月23日

查詢電話：2164-2221

地址：全線雅芳婷專門店、百貨專櫃及網店

關於雅芳婷®

雅芳婷®集團源自香港1973年，一直以締造健康睡眠為目標，不斷創新，專注於優質的床上用品及其舒適性。經過多年的品牌發展，雅芳婷®陪伴著大家成長，而標誌代表著的三種品牌理念–創新 (innovation)、品質 (quality) 與以人為本 (personalization)，讓雅芳婷®的成功故事繼續延寫下去，也為您的睡眠健康繼續努力。



（資料由客戶提供）