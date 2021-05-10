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【iPhone13】iPhone13疑將量產　富士康提供員工勤工獎金鼓勵增產

科技 11:28 2021/05/10

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內地媒體指出，富士康近日被發現一個月內三次調整員工的薪金安排，相信是與iPhone 13量產有關。

外界一直有傳iPhone 13系列，會在9月的蘋果（Apple）秋季發佈會上正式亮相。雖然距離發布會還有一段時間，但iPhone 13的相關消息近日就一直被廣泛流傳。一直與蘋果保持合作關係的製造商富士康，近日就被發現一個月內三次調整員工的薪金安排，內地媒體指出，相信是與iPhone 13量產有關。

【蘋果AirTag】外媒實測蘋果AirTag　揭發3大「安全盲點」

HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music

內地媒體IT之家報道提及，富士康鄭州工廠「數位產品事業群」（iDPBG），即負責為蘋果生產iPhone的部門，近日發出的一篇招聘廣告，顯示只要生產線的員工工作滿 90 天，並至少當值 55 天，將會獲得7500元人民幣（約9056港元）的獎金。而這次是工廠一個月內的第三次的調整，過去兩次為4月15日提出的6000元人民幣（7245港元）獎金和4月26日的6500人民幣（7848港元）獎金。

報道引述分析人士表示，富士康向新員工發放更多的獎金，相信是在Apple新一代iPhone手機於今年下半年發表之前，對員工提高iPhone產量的一個鼓勵。而事實上，富士康在大量生產前都會提高薪金，如在製造 iPhone 12 系列時，富士康鄭州工廠新員工的獎金更達到了9000 元人民幣（約10867港元）。

富士康其後發表聲明，表示出於公司政策和商業敏感性的考慮，不會對具體營運的任何方面、或為任何客戶所做的任何工作發表評論。

【摺疊iPhone】蘋果將於2023年推8吋摺疊iPhone　預計出貨量1,500至2,000萬部

責任編輯：曾曉汶

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