  • 30°C
香港時間 : 2021510日 (一) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際油價】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態　中海油升逾5%、中石油破頂

股市 15:19 2021/05/10

分享：

美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

美國最大油管線營運商Colonial Pipeline上周五（7日）遭受駭客襲撃，令管線被迫關閉，受影響輸運管線長達8850公里，波及美國東岸約45%燃料供應，至今仍未恢復營運。因應事件發展，美國已宣佈東岸18個州與特區進入緊急狀態，並解除陸路燃料運輸的多項限制，以維持燃料供應線運作。

中海油 （00883） 午後升逾5%，高見9.22元；中石油 （00857） 升逾4%，破頂高見3.23元；中石化 （00386） 升近2%，高見4.28元。

WTI原油期貨報65.15美元，升0.39%；布蘭特原油期貨報68.55美元，升0.4%。

Colonial Pipeline昨日（9日）曾表示，公司仍在研究重啟主要油管的計劃。不過，目前在原油終站和交割點的較小型油管已恢復運作。

Colonial Pipeline上周被駭客以勒索軟件封鎖電腦系統，駭客向公司勒索贖金，暫未清楚贖金確實金額。據外媒報道指，該批駭客來自一個名為DarkSide的網絡犯罪組織。在上周四，駭客僅以兩小時便從Colonial盜取了近100GB數據。

緊急狀態聲明﹕連結

相關文章﹕

【油價金價】高盛：商品價格未來半年料再升13.5%　油價高見80美元、黃金比特幣可並存

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

期貨 運輸 石油期權 紐約期油

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：復甦股熱 科網股冷 同場加映答股環節（立即收看）

下一篇文章

【新冠疫苗】BioNTech選定新加坡為東南亞地區總部 　擬於當地生產mRNA廠房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）