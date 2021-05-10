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【國際油價】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

股市 12:10 2021/05/10

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美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

美國最大油管線營運商Colonial Pipeline上周五（7日）遭受駭客襲撃，令管線被迫關閉，受影響輸運管線長達8850公里，波及美國東岸約45%燃料供應，至今仍未恢復營運。因應事件發展，美國已宣佈東岸18個州與特區進入緊急狀態，並解除陸路燃料運輸的多項限制，以維持燃料供應線運作。

WTI原油期貨報65.15美元，升0.39%；布蘭特原油期貨報68.55美元，升0.4%。

Colonial Pipeline昨日（9日）曾表示，公司仍在研究重啟主要油管的計劃。不過，目前在原油終站和交割點的較小型油管已恢復運作。

Colonial Pipeline上周被駭客以勒索軟件封鎖電腦系統，駭客向公司勒索贖金，暫未清楚贖金確實金額。據外媒報道指，該批駭客來自一個名為DarkSide的網絡犯罪組織。在上周四，駭客僅以兩小時便從Colonial盜取了近100GB數據。

緊急狀態聲明﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

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