【國際油價】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 預計本周末大致恢復營運　中海油、中石油皆跌3%（第二版）

▲ 美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

美國最大油管線營運商Colonial Pipeline上周五（7日）遭受駭客襲撃，令管線被迫關閉，受影響輸運管線長達8850公里，波及美國東岸約45%燃料供應，至今仍未恢復營運。因應事件發展，美國已宣佈東岸17個州與哥倫比亞特區進入緊急狀態，並解除陸路燃料運輸的多項限制，以維持燃料供應線運作。

Colonial在周一晚上表示，公司與美國能源部磋商後，部分管道將重新上線，預計在本周末將恢復大部分服務。

中海油 （00883） 早段跌3.1%，現報8.84元；中石油 （00857） 跌3.4%，報3.11元；中石化 （00386） 跌2.6%，現報4.12元。

WTI原油期貨報64.57美元，跌0.51%；布蘭特原油期貨報67.97美元，跌0.45%。

Colonial Pipeline近日曾表示，公司仍在研究重啟主要油管的計劃。不過，目前在原油終站和交割點的較小型油管已恢復運作。

Colonial Pipeline上周被駭客以勒索軟件封鎖電腦系統，駭客向公司勒索贖金，暫未清楚贖金確實金額。據外媒報道指，該批駭客來自一個名為DarkSide的網絡犯罪組織。在上周四，駭客僅以兩小時便從Colonial盜取了近100GB數據。

緊急狀態聲明﹕連結

（第二版新增﹕Colonial Pipeline預計在本周末恢復大部分服務）

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編輯﹕賴奕羚