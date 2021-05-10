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【復星醫藥2196】復星醫藥與BioNTech擬於上海設合資公司　刺激股價一度急彈逾兩成

股樓投資 11:07 2021/05/10

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復星醫藥（02196）昨日（9日）公布，與德國BioNTech訂立協議，設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化，若干細節尚有待落實，預料最終交易文件於下月中旬前簽署。復星股價今早高開近15%，最高見61.35元，一度升逾兩成，暫報58.1元，仍升16.1%，成交已達12.4億元。復星A股（滬：600196）更漲停板。

根據協議，該合資公司將由復星及BioNTech各持一半權益，為期15年，註冊地為上海。復星出資不超1億美元，並提供年產能可達10億劑mRNA新冠疫苗的生產設施，設施作為出資的一部分注入合資公司。另公司將盡力滿足合資公司對初始營運資本的需求，包括向合資公司提供不超1.5億歐元股東貸款及為合營銀行融資提供支持。BioNTech則將以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產，作價出資合計不超過1億美元。

合資公司將聘請復醫產業之關聯公司作為合同銷售組織（CSO），即是提供中國境內（不包括港澳台地區）mRNA新冠疫苗的市場與銷售服務，並依約向該CSO支付相應的費用。

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記者：郭秀慧

BioNTech 疫苗 經濟 復星醫藥（02196） 上海 服務 中國 A股

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