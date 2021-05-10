西班牙解除封城 全民大肆開派對慶祝

▲ 西班牙於周末解除長達半年的封城措施，全國各地有大批民眾聚集於街頭舉行派對慶祝西班牙解封。

西班牙於周末解除長達半年的封城措施，全國各地有大批民眾聚集於街頭舉行派對慶祝西班牙解封。但西班牙的第四波疫情仍未結束，馬德里市長批評不少民眾無視疫情並不戴口罩聚會狂歡，敦促民眾遵守防疫措施。

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西班牙中央政府自去年10月頒布緊急狀態，早前宣布不再延長，於上周六（8日）午夜正式解除。西班牙民眾可前往全國各地探訪親友或度假，而全國範圍的宵禁令及限聚令也同時解除。

隨著午夜鐘聲一響，大量民眾走到街頭上聚會狂歡。其中首都馬德里的民眾於市中心的太陽門廣場上載歌載舞，更如慶祝新年一樣燃放煙花來助興，但大部分人都沒有佩戴口罩。

馬德里市長阿爾梅達（JoséLuisMartínez-Almeida）批評民眾不戴口罩飲酒狂歡，強調馬德里仍禁止人們在街頭舉行酒會派對。

至於全國其餘地區都有類似的即興慶祝活動，而加泰隆尼亞首府巴塞隆拿（Barcelona）更有大批民眾前往海灘聚會慶祝。

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酒吧餐廳可額外營業1小時，而大部分商店可營業至每晚11點。雖然全國緊急狀態已解除，但民眾在外仍要佩戴口罩防疫及保持社交距離。另外，地方政府有權自行決定繼續採取哪些防疫措施。

西班牙累計已有超過356萬人確診新冠肺炎，近7.9萬名患者死亡。但西班牙同時正加快新冠疫苗接種進度，全國4,700萬人口當中有28%人（1,320萬人）已接種最少一劑疫苗，近13%人（近600萬人）已完成兩劑接種。

責任編輯：鄭錦玲