福西：戴口罩料成常態 助減少傳播呼吸道疾病

口罩已成新冠疫情中的日常必需品,隨著疫苗接種計劃持續,民眾有望回復正常生活。美國傳染病專家福西認為,民眾對佩戴口罩早已習以為常,以及了解口罩的功效,預料新冠疫情過後,大眾或會在更容易感染呼吸系統疾病的季節中,選擇佩戴口罩減少傳播。

美國戶外社交唔使戴口罩 拜登望更多人接種疫苗 【下一頁】

國傳染病專家福西(Anthony Fauci)周日(9日)受訪時表示,從數據中明顯看到,呼吸系統疾病大幅減少,實際上「今年沒有流感季節」(non-existent flu season this year)。福西相信民眾已經感受到戴口罩對防止傳染病的功用,估計往後「某些季節期間」(certain seasonal periods),當呼吸道傳染病病毒如流感肆虐時,民眾「或會選擇佩戴口罩」(might actually elect to wear masks),以減少病毒傳播風險。

美國總統拜登(Joe Biden)早前宣布放寬戶口罩規定,美國疾控中心(CDC)允許完成兩劑疫苗接種人士,可以在室外不戴口罩做運動及參加小型聚會。但CDC依然建議,即使完成兩劑接種,在人多地方也要佩戴口罩。美國食品及藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)表示,新冠肺炎並不會真正消失,我們將「不得不學習與之共存」(have to learn to live with it)。

畫假口罩行超市吸流量 兩網紅或被印尼驅逐出境 【下一頁】

根據CDC數據顯示,截止上周六(8日),美國已經有超過45%人口接種首劑疫苗,當中33.9%已經完成兩劑接種。

責任編輯:李俊儀