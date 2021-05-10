福西：戴口罩料成常態 助減少傳播呼吸道疾病

口罩已成新冠疫情中的日常必需品，隨著疫苗接種計劃持續，民眾有望回復正常生活。美國傳染病專家福西認為，民眾對佩戴口罩早已習以為常，以及了解口罩的功效，預料新冠疫情過後，大眾或會在更容易感染呼吸系統疾病的季節中，選擇佩戴口罩減少傳播。

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國傳染病專家福西（Anthony Fauci）周日（9日）受訪時表示，從數據中明顯看到，呼吸系統疾病大幅減少，實際上「今年沒有流感季節」（non-existent flu season this year）。福西相信民眾已經感受到戴口罩對防止傳染病的功用，估計往後「某些季節期間」（certain seasonal periods），當呼吸道傳染病病毒如流感肆虐時，民眾「或會選擇佩戴口罩」（might actually elect to wear masks），以減少病毒傳播風險。

美國總統拜登（Joe Biden）早前宣布放寬戶口罩規定，美國疾控中心（CDC）允許完成兩劑疫苗接種人士，可以在室外不戴口罩做運動及參加小型聚會。但CDC依然建議，即使完成兩劑接種，在人多地方也要佩戴口罩。美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）表示，新冠肺炎並不會真正消失，我們將「不得不學習與之共存」（have to learn to live with it）。

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根據CDC數據顯示，截止上周六（8日），美國已經有超過45%人口接種首劑疫苗，當中33.9%已經完成兩劑接種。

責任編輯：李俊儀