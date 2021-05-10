蘇格蘭獨立公投勢在必行 施雅晴：時間問題

蘇格蘭獨立派政黨在上周的英國地方選舉中報捷，取得議會過半議席，勢必以民意為據，向英國政府要求舉行第二次獨立公投。蘇格蘭首席部長施雅晴周日（9日）向英國首相約翰遜表明，舉行獨立公投只是時間問題。

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【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投 【下一頁】

施雅晴（Nicola Sturgeon）在通話中向英國首相約翰遜（Boris Johnson）重申，蘇格蘭人民應該擁有自行選擇未來的權行，強調第二次獨立公投只是時間問題，並不可能取消。首相府反之未有提及蘇格蘭獨立公投議題，只在聲明中強調英國目前需要聚焦在從新冠疫情回復正常生活。

縱然第二次蘇格蘭獨立公投勢在必行，但施雅晴不希望與英國政府關係惡化，表明不願意採取法律行動促成獨立公投，希望雙方會以尊重民主的方式，讓蘇格蘭人民決定是否獨立。英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）反指在新冠疫情未完結前，應該著眼在復甦經濟，而不是花時間爭論憲法。

英國政府早已表明反對蘇格蘭再次舉行獨立公投，強調事情已在2014年的公投中以留英派勝利完結。但上周的英國地方選舉結果讓蘇格蘭獨立派得勢，定必挾民意為籌碼，發動再次獨立公投。

責任編輯：吳漢培