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【美團股價】美團王興引用《焚書坑》詩句非針對官方？　北水淨掟貨37億、高位累跌4成（附短片）

股市 18:40 2021/05/10

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美團王興引用《焚書坑》詩句非針對官方?　美團從年內高位累跌4成

內地互聯網巨頭處於監管浪潮之際，美團 （03690） 創辦人王興在自己創立的飯否（類似Twitter的網站）上發布晚唐《焚書坑》古詩帖子，帖文未加評論引起外界關注，有網民將「王興抄詩」和「馬雲演講」相提並論，王興其後在飯否解釋言論是對美團的商業競爭反思，並刪走原有帖文。美團股價連跌第9個交易日，失守早前配股價，全日低見255元，收市跌幅稍為收窄，全日仍跌7%，報262.8元，成交195億元。

美團從3個月前高位460元，至今累跌43%，市值回落約1.2萬億元。

據滬深港通最新資料，美團周一北水賣出成交共55.66億元，買入成交18.12億元，淨沽貨37.5億元。另一熱門科技股騰訊 （00700） 今日就被北水淨賣出13.37億元，當中買入成交24.88億元，賣出成交38.24億元。

圖看王興引起爭議帖文和近月惹火言論

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王興在飯否發布《焚書坑》 古詩：

竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

詩詞引起熱烈討論後，王興兩日多後親自解釋，所指的是美團和餓了麼的競爭，稱阿里巴巴 （09988） 過去一直視京東 （09618） 最大對手，但「殺出來」的拼多多，美團須留意具顛覆外賣行業的新對手出現。

在王興發帖文後，有內地網上評論指，「前有馬雲試講，後有王興寫詩…..美團股東是不是要瑟瑟發抖了。」

美團掌門王興發跡史 敢言直轟馬雲、暗諷華為，可見【下一頁】

美團跌穿早前配股價，圖看當時777億港元融資重點

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廣東餐飲協會此前發布《廣東餐飲行業致美團外賣聯名交涉函》，炮轟王興的美團濫用市場支配地位，疫情期間佣金不降反增，不顧「復工復產」大局。接下來的幾日，包括繼續有官媒點名批評美團，稱「將全行業鏈條的明天緊緊攥在自家手心，這種做法既不厚道也不明智。」

另一邊廂，今日再有內地自媒體炮轟美團，報道指，「美團470萬騎手，居然全是外包，合同不是和美團簽的，而是與外包公司簽，社會保險，對不起，沒有，只能給交3元/天的商業險，就這錢還得從佣金裡扣，真是毀人三觀。」作者又批評，美團任何不尊重勞動者、無社會責任感的企業必將為此付出應有的代價。

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編輯：吳敏芳

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