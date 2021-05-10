【美團股價】官媒連番點名批評美團後CEO傳發《焚書坑》帖文　美團8連跌後再挫8%見今年新低

▲ 【美團股價】官媒連番點名批評美團後，美團CEO傳發《焚書坑》帖文。

內地互聯網巨頭處於監管浪潮之際，傳美團 （03690） 行政總裁王興在飯否（類似Twitter的網站）上發布《焚書坑》古詩帖子，引起關注。美團 （03690） 股價8連跌後，今早續挫，最新報259.8元，跌8.1%，盤中低見259.2元，創今年新低。現價計，美團累跌15%。

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傳聞王興發布《焚書坑》 古詩：「竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。」 王興的帖文引起內地網友熱烈討論，有內地網上評論指，「前有馬雲試講，後有王興寫詩…..美團股東是不是要瑟瑟發抖了。」

廣東餐飲協會此前發布《廣東餐飲行業致美團外賣聯名交涉函》，炮轟王興的美團濫用市場支配地位，疫情期間佣金不降反增，不顧「復工復產」大局。接下來的幾日，包括繼續有官媒點名批評美團，稱「將全行業鏈條的明天緊緊攥在自家手心，這種做法既不厚道也不明智。」

另一邊廂，今日再有內地自媒體炮轟美團，報道指，「美團470萬騎手，居然全是外包，合同不是和美團簽的，而是與外包公司簽，社會保險，對不起，沒有，只能給交3元/天的商業險，就這錢還得從傭金里扣，真是毀人三觀。」作者又批評美團任何不尊重勞動者、無社會責任感的企業必將為此付出應有的代價。

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編輯：吳敏芳