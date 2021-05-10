【蘋果vs Facebook】iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱　Facebook前言不對後語

▲ iOS14.5 更新後僅12%用戶允廣告追縱 Facebook前言不對後語

蘋果（Apple，美：AAPL）於最新iPhone 系統更新iOS14.5中修改私隱權政策，要求所有應用程式（App）追縱行為必須事先經過用戶許可，被視為限制Facebook（美：FB）等廣告商精準投放（Micro-Targeting）能力。據美國Verizon 旗下Flurry Analytics分析數據指出，自 iOS 14.5 上線以來，僅有 4%美iPhone國用戶允許app作廣告追蹤，全球用戶比例則為12%，相當於近9用戶反對讓Facebook 等app跨平台追縱。

Flurry Analytics稱，該分析參考了美國250萬名用戶，全球範圍則涉530萬人。

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蘋果去年表明有意收緊隱私政策，Facebook 就反批評蘋果做法是打擊小企業的壟斷行為，令企業更多在蘋果App Store 投放資源。

隨iOS14.5更新作實，Facebook言論前後不一，一方面在財報稱，iOS 新政令其業務受損，並傷害依賴將個性化廣告的小型企業，第二季起Facebook 收入將受影響。

另一方面，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）曾表示，預料蘋果調整私隱對Facebook的影響不大，認為對中小企與開發者的影響更甚於對Facebook，甚至因新政策有可能推動更多商戶選擇在Facebook平台營商。

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編輯：麥德銘