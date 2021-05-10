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【英國疫情】英格蘭下周放寬隔離措施及旅遊限制　中港等地列黃色名單返英後仍要隔離

Hot Talk 09:47 2021/05/10

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【英國疫情】英格蘭下周放寬隔離措施及旅遊限制　中港等地列黃色名單返英仍要隔離

英國的新型肺炎疫情逐漸緩和，英國首相約翰遜今日會宣布下周一起，進一步放寬英格蘭地區的防疫措施。另外，英國政府將在17日（下周一）起放寬英格蘭公民出外旅遊限制，因應不同風險列出「紅黃綠」名單，而中國內地、香港、澳門和台灣被列入「黃色名單」，即返英後仍要隔離。

英國內閣辦公室大臣高文浩指，首相約翰遜今日會宣布下周一起，進一步放寬英格蘭地區的防疫措施，包括容許更多人參與室內或戶外聚會。

另外，英國政府因應不同風險列出「紅黃綠」名單，當中12個國家及地區被列入低風險的「綠色名單」，在有關地區返國將毋須自我隔離。綠色名單的國家或地區包括澳洲、文萊、法羅群島、冰島、以色列、新西蘭、葡萄牙、新加坡，以及英屬領地福克蘭群島、直布羅陀等，但不包括英國人的主要外遊目的地，例如法國、西班牙及希臘等。中國內地、香港、澳門和台灣則被列入「黃色名單」，從黃色名單上的地方返英後要自我隔離10日及接受兩次新型冠狀病毒檢測。

英國運輸大臣夏博思表示，是次放寬是謹慎恢復海外旅遊的第一步。名單將會每3星期檢討一次，現時只適用於英格蘭地區，然而蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭預料亦會跟隨。

英國過去一日新增1,770多宗確診，再多兩名患者死亡；全國至今有逾3,537萬人接種首劑疫苗，即超過67%成年人口，當中近1,800萬人完成兩劑接種。

相關文章：【英國疫情】約翰遜料7月前 可為每位成年人接種首劑疫苗

【阿斯利康疫苗】阿斯利康首季業績勝預期　逾20億收入來自新冠疫苗

編輯：吳敏芳

新冠肺炎疫情 高文浩 疫情 英國 香港 台灣 中國

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