【Bill Gates離婚】傳蓋茨與「富豪淫媒」艾普斯坦往來惹梅林達不滿 成夫妻關係轉捩點

▲ 微軟（美﹕MFST）創辦人蓋茨（Bill Gates）上周一宣佈與妻子梅林達（Melinda Gates）離婚。

微軟（美﹕MFST）創辦人蓋茨（Bill Gates）上周一（3日）在社交平台上宣佈與妻子梅林達（Melinda Gates）離婚，27年婚姻宣告破裂，引來外界嘩然。不過外電報道指，原來梅林達早在2019年時，便已開始與數名律師會面，諮詢他們關於離婚的法律意見。

報道指，一名比爾及梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）前員工透露，梅林達考慮離婚，其中一個原因是因為她不滿意蓋茨跟有「富豪淫媒」之稱的已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密。

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據報蓋茨在2011年至2013年期間曾多次與艾普斯坦會面，當時艾普斯坦已被控多項性侵未成年少女罪名，令梅林達感到非常不舒服。與梅林達相熟的人士透露，梅林達曾表明，她不希望蓋茨與性罪犯扯上任何關係。蓋茨與艾普斯坦的交情其後成為兩夫婦關係的轉捩點。

不過，據聞蓋茨其實在2014年後，便不再與艾普斯坦說話。蓋茨昔日接受外媒採訪時，被問到他本人與艾普斯坦的關係，蓋茨亦強調他「沒有參加過艾普斯坦的任何派對」，每次他跟艾普斯坦見面時，都是「和一群男人在一起」。

艾普斯坦曾被控多項性侵未成年少女、性販運等罪名，他生前活躍於美國上流社會，而美國前任總統特朗普、克林頓皆為艾普斯坦的好友。惟於2019年8月時，他被發現在紐約曼哈頓看守所自殺身亡。

Netflix先前以艾普斯坦的性罪行作為題材，上架《傑佛瑞艾普斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）紀錄片。有受害人曾透露，艾普斯坦的罪行令人發指，他曾在私人島嶼及自己的豪宅中性侵至少40名未成年少女。

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編輯﹕賴奕羚