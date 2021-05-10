【港股市況】恒生指數升逾百點　美團曾跌6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，道指升229點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約98點，恒指料開報28708點。滙豐 （00005） ADR折合報49.08元，跌0.02元或0.04%。騰訊 （00700） ADR折合報607.14元，升7.14元或1.2%。

即市走勢︰

【10：17】三桶油向上，其中，中海油 （00883） 升近3%；中石油 （00857） 升2.3%；中石化 （00386） 升1.9%。

【10：10】美團 （03690） 曾跌6%，低見265元，最新報267元跌5.6%，成交56.7億元。

【10：02】體育用品股逆回吐，李寧 （02331） 跌1.5%；安踏 （02020） 跌1%；特步 （01368） 跌1.2%。

【09：57】美團 （03690） 跌半成，低見268.4元。

【09：54】港股曾升最多231點，高見28842點，最新升125點，報28736點。

【09：52】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見270元，成交37.5億元。阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.7%；小米 （01810） 升1.4%。

【09：46】小米 （01810） 升2.6%，高見25.95元。內地媒體報道，小米私募股權基金管理公司於上周五（5月7日）成立，由小米科技100%控股，註冊資本為1億元人民幣，經營範圍包括私募基金及創投基金投資管理等。

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【09：43】大市升幅再度擴大，恒指升約175點，報28785點；科指升0.8%，報8014點。

【09：41】金價升至1830美元水平，黃金股續上揚，中國黃金 （02099） 升6.1%，破頂高見26.35元；山東黃金 （01787） 升3.4%，高見17.22元；紫金 （02899） 升6.8%，高見13.16元。

【09：39】公用股破頂，中電 （00002） 升0.6%；煤氣 （00003） 升1.4%；電能 （00006） 升0.5%；長建 （01038） 升0.9%。

【09：37】恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升0.3%，兩股齊再破頂；滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%；渣打 （02888） 升0.6%；東亞 （00023） 跌0.5%。

【09：35】香港電視 （01137） 升1%，高見9.25元。港視4月訂單總商品交易額（GMV）繼續下跌，達4.88億元，按年下跌0.8%，按月下跌7%。平均每日訂單數約3.68萬，按年增長16.5%，按月增長3.1%。

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【09：35】國藥 （01099） 升幅擴大至11%，高見27.2元。

【09：34】大市開市後升幅收窄至約55點，報28666點。

【09：33】復星醫藥 （02196） 早段升幅擴大至兩成，高見60.4元。

【09：32】美團 （03690） 股價跌3.5%，低見271元。

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【09：31】志道國際 （01220） 達成所有復牌條件，股價復牌後升逾八成，高見0.15元。

【09：27】國藥 （01099） 升7.9%，開報26.1元。世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞上周五（7日）宣布，將中國國藥集團生產的新冠疫苗列入緊急使用授權清單。

【09：25】Bitcoin 比特幣一度重上59000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升3.5%；美圖公司 （01357） 升0.4%。

【09：20】恒生指數高開166點，開報28776點。恒生科技指數升0.4%，報7987點。港交所 （00388） 反彈0.9%。騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.2%穿600元；復星醫藥 （02196） 升近15%。

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【09：13】期指開報28681點，升164點或0.6%。

【08：55】恒指黑期升230點，報28866點；道指期貨升100點，報34786點。

【08：40】呷哺呷哺與青島日辰組合營 生產經營調味料、火鍋底料等業務

【08：30】字節跳動據報加快發展電子商務行業 挑戰阿里巴巴、京東地位

【07：50】樂享互動首季收益按年升33% 毛利升64%

【07：45】港股ADR收報28708點，升98點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.08元，跌0.02元或0.04%。騰訊 （00700） ADR折合報607.14元，升7.14元或1.2%。

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【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

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責任編輯︰梁浩碩